Biodigestore a Saliceti, un nuovo momento di incontro a Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - La consultazione elettorale che ha interessato la nostra provincia ha portato all’investitura di due nuovi primi cittadini nei comuni di Arcola e Vezzano Ligure i quali, insieme a Santo Stefano di Magra, si trovano ad essere direttamente interessati dalle ipotesi di ubicazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti organici. "Ci auguriamo che venga avviato al più presto un chiarimento istituzionale tra gli enti che porti a fare squadra e che conduca al coinvolgimento di tutto il territorio provinciale ed, a tal proposito, riteniamo che che il sindaco Sisti possa farsi capofila di un percorso di sensibilizzazione sull’importanza di salvaguardare i pozzi che attingono acqua dal fiume Magra e che alimentano tutti i cittadini della provincia - spiegano quelli dell'Associazione "Da porta nord alla Brina: "Non mettiamo in discussione la necessità di chiudere il ciclo dei rifiuti né la tecnologia attuale ma temiamo i pericoli che eventuali imprevisti, anche dovuti anche a cause naturali, come terremoti e alluvioni, o malfunzionamenti, potrebbero comportare per la nostra salute". Di questo e di altro si discuterà il prossimo 10 giugno alle 20,45 presso il ristorante "Il Contado" a Santo Stefano di Magra parlarne con il presidente del Parco Magra, Pietro Tedeschi, con il rappresentante di Legambiente Stefano Sarti, con il Dott. Cappagli, Dirigente di Medicina Nucleare e con l’esperto ambientale Dott. Fausto Strozzi.