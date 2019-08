Biodigestore, Giorgi incalza la sindaca Ponzanelli: "Dica la sua posizione"

Sarzana - Val di Magra - Il Movimento cinque stele, con la capogruppo Federica Giorgi, porta in consiglio comunale la pratica del biodigestore di frazione organica che il piano rifiuti prevede sia realizzato a Saliceti, nella piana vezzanese, zona di confine con Santo Stefano dove già sorge un impianto che tratta l'indifferenziato. La Giorgi, con un'interrogazione, chiede al sindaco Cristina Ponzanelli se abbia approfondito il tema, quale sia la sua posizione in merito e se abbia “approfondito la problematica del possibile inquinamento delle falde acquifere con conseguenze nocive per le acque a cui si approvvigiona la città di Sarzana”. Nel suo testo l'esponente grillina ricorda la mobilitazione contro l'impianto che vede in campo tanto i sodalizi di cittadini quanto i Comuni di Santo Stefano e Vezzano, rimarcando altresì come il Comitato Sarzana Che Botta! abbia presentato al consiglio comunale sarzanese una petizione che illustra i “rischi non trascurabili” legati al digestore, frutto di approndita indagine relativa agli “incidenti che si sono verificati in questo tipo di impianti”, anche in terra tedesca.