Binetti: "Grazie a tutti: l'elezione in consiglio comunale è per noi un risultato eccezionale"

Sarzana - Val di Magra - "Voglio inviare i miei ringraziamenti alle 830 persone che mi hanno permesso di raggiungere quello che io ritengo essere un successo politico ed elettorale. Ringraziamenti sentiti e sinceri perché chi ci ha sostenuto sapeva di mettersi su una strada completamente in salita". Lo afferma Alessio Binetti, candidato sindaco della lista "Alternativa per Arcola" che ha ottenuto un seggio in consiglio comunale.



"Un risultato che io considero eccezionale - prosegue Spinetti - visto che è stato raggiunto con soli due mesi di campagna elettorale e soprattutto raggiunto da soli, senza nessun partito politico alle spalle e questo mi incoraggia e mi incentiva a continuare a lavorare sempre di più per il bene del nostro paese. Nonostante la sconfitta sono contento di aver intrapreso questa avventura perché mi ha dato la possibilità di conoscere Arcola e le sue frazioni in modo diverso, ho avuto la possibilità di verificare sul campo, unitamente ai candidati della lista, stringendo delle mani, la passione e la voglia di cambiare di molte persone.

Non sono stato eletto sindaco ma il risultato elettorale mi ha assegnato la funzione di opposizione e di controllo: ed è quello che farò credendo e cercando il cambiamento mettendo in moto nuove energie per migliorare la nostra città e cambiare la politica.

Voglio ringraziare i mass media che tramite i loro canali di informazione ci hanno dato la possibilità di veicolare alla cittadinanza i nostri progetti e le nostre finalità.

Voglio ringraziare i miei avversari politici che, nella battaglia elettorale, mi hanno motivato a dare il meglio di me stesso, complimentandomi con il nuovo sindaco Monica Paganini a cui auguro di riuscire a portare a compimento le soluzioni per le importanti emergenze del nostro territorio ma alla quale faccio presente anche che, in caso contrario, noi saremo lì tutti i giorni per ricordarglielo in modo che il voto non sia stato vano.

Ringrazio tutti i sostenitori della lista civica in particolar modo ai candidati alla carica di consigliere comunale Alessandro Navalesi, Alessandro Carrani, Antonio Parrillo, Cristian Lecce, Costantino Schiaffino, Diego Cattabiani, Giuseppe Fresta, Ivano Vasco, Lucia Vasconi, Maria Borzillo, Monica Passalaqua, Mauro Biassoli, Serena De Grandi, Serena Andreani, Sonia Sommovigo, Stefano Bianchini.

Un grazie, infine, a chi magari ci ha osservato e alla fine ha deciso di non votarci o perché legati ad un’ideologia politica o perché attratti e convinti da altri modelli o progetti. Il mio lavoro in questi prossimi anni sarà anche dedicato a loro per dimostrare quello che avrei potuto fare e che, a volte, è più importante la persona che il simbolo che essa rappresenta. Grazie a tutti!".