Binetti: "Amministrazione chiarisca dubbi su centro commerciale di Romito"

Sarzana - Val di Magra - "Il territorio Arcolano purtroppo negli ultimi anni ha subito enormi danni a causa di eventi atmosferici straordinari, sono ancora ben visibili le cicatrici del passaggio dell’acqua sui palazzi del nostro comune che ci ricordano questi drammatici eventi. Gli arcolani ci hanno chiesto di sederci all’opposizione ed effettuare il ruolo di controllo previsto, e noi questo stiamo facendo". Così Alessio Binetti consigliere comunale di opposizione del gruppo consiliare di Alternativa per Arcola, che aggiunge: "Il 29 luglio durante la seduta consiliare ci è stato chiesto di prendere atto dei progetti relativi alla realizzazione di un nuovo tratto di argine sul fiume Magra e della costruzione di un centro commerciale nell’area contigua, in località Romito Magra. Ebbene, a causa del tardivo invio della cospicua documentazione abbiamo potuto prendere una visione sommaria della progettualità, ed abbiamo riscontrato alcune anomalie, alla luce delle quali, data la delicatezza della materia, abbiamo chiesto il rinvio del voto previsto, per effettuare i necessari approfondimenti, ma questo non ci è stato concesso, pertanto abbiamo ritenuto opportuno votare contro la presa d’atto e con molto rammarico abbiamo constatato di essere i soli all’interno del consiglio ad esprimere tale scelta".



"Successivamente - spiega - siamo stati convocati dal sindaco per un incontro con il responsabile d’area, nel quale speravamo di ottenere le risposte alle eccezioni sollevate, siamo andati con i nostri tecnici, ma ci illudevamo, il sindaco ha tardato di trenta minuti, ed il confronto non ha portato a nessuna risposta concreta. Abbiamo allora posto un’interpellanza che potesse dare finalmente le risposte ai dubbi sollevati, interpellanza portata nel consiglio del 23 settembre ultimo scorso, ma anche in questo caso non siamo riusciti ad avere le risposte richieste, anzi abbiamo ottenuto il diniego alla discussione, nonostante l’esplicita richiesta di invertire l’ordine delle interpellanze. Questo atteggiamento sfuggente sull’argomento da parte dell’amministrazione è preoccupante, la sicurezza dei cittadini non è cosa da porre in secondo piano. I dubbi che abbiamo sollevato, li abbiamo sollevati prendendo visione della documentazione prodottaci dalla stessa amministrazione, ci chiediamo se si sia provveduto o si abbia intenzione di provvedere, ad informare le proprietà limitrofe al luogo di intervento dell’aumento del battente idraulico e relativo grado di pericolosità così come riscontrato dalle cartografie allegate al progetto, se in relazione agli eventi alluvionali che hanno interessato il nostro comune, con particolare intensità nella zona del Romitese verificatisi negli anni 2010 e 2011, dei quali è disponibile ampia documentazione e dalla quale si evince inequivocabilmente che tali eventi si manifestarono a causa dello straripamento a monte del canale Rio Maggio, si sia certi che un solo provvedimento di arginatura del fiume Magra senza un contestuale intervento sul canale Rio Maggio, non possa essere peggiorativo, nel caso di un nuovo evento simile. E ancora, in virtù dell’elevata consistenza dei riporti necessari per il raggiungimento delle quote di progetto che prevedono il riempimento dell’intera area dagli scavi precedentemente eseguiti, quali siano i procedimenti che si intendono attuare affinché si possano prevenire eventuali possibili situazioni di illegalità in relazione allo smaltimento degli inerti".



"Infine se sia stata eseguita un’indagine di carattere commerciale attualizzata ad oggi, dalla quale emerga la necessità di insediamento di un nuovo centro commerciale in quella zona, nel caso questa fosse stata eseguita, quali sono gli elementi che portano l’attuale amministrazione a valutare positivamente questo nuovo intervento? dato che tale scelta non sembra essere in coerenza con quanto espresso in campagna elettorale, quando Uniti per Arcola promuoveva il rilancio delle piccole economie locali. E’ bene precisare che Alternativa per Arcola non è contro la realizzazione del nuovo tratto di argine sul fiume magra, ben vengano tutti gli interventi di messa in sicurezza del territorio, ma questo dovrebbe essere valutato in concomitanza ad un intervento sul canale Rio Maggio, e non alla realizzazione di un centro commerciale. Purtroppo la storia recente ci insegna che la problematica arriva da monte è li che bisogna guardare se vogliamo salvaguardare territorio e cittadini. Mi auguro che l’amministrazione possa rivedere la sua posizione in merito, attendiamo comunque fiduciosi le risposte ai quesiti sollevati".