Bilancio di Ameglia, il Tar accoglie il ricorso dell'opposizione

Il Tribunale di Genova ha accolto le istanze di "Insieme per Ameglia. De Ranieri: "Sentenza che ci rafforza come amministrazione, minoranza è becero ostacolo per la comunità".

Sarzana - Val di Magra - Il Tar della Liguria con sentenza del 19 settembre ha accolto il ricorso presentato dai quattro consiglieri di opposizione di “Insieme per Ameglia”, che a luglio avevano chiesto l'annullamento di tutte le delibere ed emendamenti riguardanti il bilancio di previsione 2018 del Comune. Gli esponenti della minoranza avevano intrapreso le vie del Tribunale amministrativo ritenendo il bilancio illegittimo, denunciando di non aver avuto tutta la documentazione necessaria nei tempi previsti (qui e qui).



I magistrati genovesi hanno dunque rilevato come “la trasmissione dei documenti essenziali per consentire l'esercizio dei diritti inerenti la qualifica di consigliere comunale è avvenuta in violazione delle norme trascritte che prevedono uno spatium deliberandi di almeno dieci giorni”. E' stato inoltre rilevato come “contrariamente a quanto affermato dalla difesa del Comune, nella documentazione inviata in data 21 luglio 2018, mancava in particolare il parere del revisore dei conti del Comune e che tale ritardo, lungi dall'essere una semplice dimenticanza, sembra dovuto alla circostanza che il revisore dei conti abbia rilasciato un parere datato 3 maggio 2018 dapprima negativo e solo successivamente, a seguito della presentazione di apposito emendamento da parte del sindaco, in data 7 maggio avrebbe modificato l'originaria valutazione contraria esprimendo un parere positivo”. La “manifesta fondatezza del ricorso” è stata quindi evidenziata dal Tar anche per “la violazione dello ius in officio dei consiglieri ricorrenti” vista “la documentazione in atti e la sequenza temporale degli allegati necessari all'espressione da parte della minoranza di un voto consapevole”.



LE REAZIONI

“La sentenza rileva quanto già conosciuto - afferma il sindaco Andrea De Ranieri ossia che il parere dell’organo di revisione è arrivato tardivamente rispetto alla presentazione dei documenti di bilancio ai consiglieri comunali, viziando così il diritto dei consiglieri ad avere il tempo necessario nella formazione di un giudizio consapevole sul testo della deliberazione. La conseguenza della sentenza sarà una nuova votazione in Consiglio comunale del bilancio già approvato a maggio e il blocco dell’attività degli uffici fino alla avvenuta efficacia della deliberazione stessa. In sostanza non si potrebbe neppure parlare di vittoria di Pirro”.

“Bisogna però ricordare che la votazione del bilancio avvenne a seguito della diffida richiesta dagli stessi consiglieri di opposizione alla Prefettura della Spezia, la quale non poteva far altro che fissare una data stringente entro la quale deliberare. Alla scadenza imposta dalla Prefettura gli atti politici di indicazione delle poste di bilancio e della destinazione delle risorse erano già stati stabiliti, mancavano le valutazioni tecniche e le verifiche dell’organo di revisione, arrivate in tempo per il consiglio ma in ritardo per il regolamento. Questo fatto, che di per sé altro non è che un vizio formale e tecnico, ben lungi dal dipendere dall’organo politico gestionale, è stato usato a pretesto dall’opposizione per tentare di scardinare la compagine amministrativa, nominare un commissario e riportare il Comune al voto. Tutto questo è stato rigettato dal TAR che non rilevando problemi politici sulla bontà del bilancio ha giustamente eccepito il ritardo nella presentazione del documento, ci rinvia alla votazione del bilancio, così come già presentato lo scorso marzo dalla Giunta comunale e approvato dal Consiglio a maggio. Un’inutile perdita di tempo e di denaro per il Comune che si troverà a spendere circa novemila euro di spese legali per un vizio di forma determinato dagli uffici che nella pratica non ha compromesso nessuna attività dell’opposizione, peraltro totalmente inesistente. Questa sentenza per noi è un grande successo perché ci rafforza come amministrazione, valutando positivamente l’operato politico, i vizi formali degli uffici e i ritardi sono stati purtroppo fisiologici a causa di un inadeguato coordinamento dell’ufficio segreteria. Condanna invece l’opposizione ad un ruolo becero di ostacolo e di danno nei confronti di una Comunità che meriterebbe un confronto sereno ed aperto sulla destinazione delle poche risorse disponibili e sulla soluzione dei grandi problemi creati proprio dalla gestione ventennale del PD e dal suo immobilismo".

"L’opposizione di Centrodestra nei vent’anni a guida PD del Comune di Ameglia - sottolinea ancora il sindaco - non si è mai scagliata contro i dipendenti e i ritardi degli uffici, ma ha sempre criticato le scelte politiche sbagliate e gli errori strategici di Pisani prima e Galazzo dopo. Da quattro anni ormai assistiamo ad un triste spettacolo in cui il PD, logoro ed abbandonato dai suoi stessi sostenitori, tenta di destabilizzare l’Amministrazione con attacchi personali, che sono arrivati persino a ricorrere al TAR per tentare la distruzione di una compagine unita che sta cercando di fare il meglio possibile per ottenere un miglioramento della qualità della vita degli amegliesi”.