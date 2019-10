Bilancio consolidato, il pentastellato Pucci lascia l'aula: "Documento generico e superficiale"

Sarzana - Val di Magra - "I tre bilanci consolidati del 2016-2017 e 2018, in totale e perfetta continuità, sono fatti in modo generico e in maniera da essere poco comprensibili, ma soprattutto senza rispettare né le indicazioni della legge in merito, né le funzioni del Bilancio consolidato quale documento di rendicontazione che ha l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. Il bilancio consolidato dovrebbe essere uno strumento informativo e di verifica interno ai fini della programmazione e del controllo del gruppo Comune e di comunicazione verso l'esterno, mentre voi l’avete trasformato in un’inutile rito da liquidare senza alcun rilievo". Così Tiziano Pucci, capogruppo del Movimento cinque stelle nel consiglio comunale di Vezzano, in occasione dell'ultima seduta della massima assemblea civica.

"La cosa più grave riguarda la scarsa comprensibilità del bilancio consolidato 2018, come del resto di quelli precedenti del 2016 e del 2017 - ha aggiunto -, poiché se non sono chiare le operazioni di consolidamento, se non vengono fornite spiegazioni sulla consistenza e sulle variazione di ogni singola voce, la natura del bilancio consolidato diviene solo un insieme di numeri su cui non è possibile né capire e né svolgere valutazioni sulla performance finanziaria ed economico -patrimoniale del gruppo e un'analisi prospettiva sulla gestione del gruppo, tanto meno è possibile esercitare alcun controllo".

Per "questi motivi riferibili sia alla genericità e superficialità della relazione, sia per la scarsa comprensibilità del bilancio consolidato" Pucci ha dichiarato il documento non votabile, lasciando l'aula.