Bilancio approvato, Campi: "Risposte coerenti", Torri: "Promesse mantenute"

Sarzana - Val di Magra - “Sono straordinarie le risposte proposte per problemi ordinari dal primo bilancio della nostra giunta: sulle grandi opere la capacità di intercettare fondi, a meno di un anno dall’inizio del mandato, è unica. Oltre quattro milioni di euro per la riqualificazione infrastrutturale di Bradia e via Paradiso, completamento dello scheletro della piscina di Santa Caterina e arginatura del Parmignola fino al confine con Luni. Non solo grandi opere per la sicurezza del territorio e lotta al dissesto idrogeologico: per la pulizia di rivi e torrenti passiamo da circa 10mila a 160mila euro. Nel piano triennale delle opere abbiamo già inserito 760mila euro per asfaltature e riqualificazione urbana: elaboreremo presto un piano per operare sin da subito e tappare le buche create dal disinteresse delle amministrazioni precedenti. Sin dal nostro insediamento abbiamo lavorato senza sosta per realizzare ogni promessa del nostro programma elettorale: con questo primo bilancio cominciamo con coerenza da risposte straordinarie". Commenta così l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Sarzana Barbara Campi il nuovo bilancio comunale 2019 approvato venerdì sera dal consiglio comunale.



Sul fronte sicurezza l'assessore Torri aggiunge: “Nel nuovo bilancio 2019 ci sono tante promesse mantenute in tutti i campi amministrativi, e soprattutto in quello della sicurezza: un contributo ministeriale di 155mila euro per la videosorveglianza urbana, implementato da un ulteriore stanziamento regionale di 60mila euro. Sarà finalmente aumentato l’organico della Polizia Municipale, attraverso l’assunzione di un nuovo dipendente a tempo indeterminato e di tre in comando: cominciamo ad aumentare un organico ridotto all’osso dalla miopia delle precedenti amministrazioni. Saranno inoltre acquistati automezzi di polizia municipale per un totale di 55mila euro. Stiamo dimostrando di saper passare dalle parole ai fatti, realizzando ogni passo del programma elettorale: mettendo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per tutelare la sicurezza pubblica”.