Bertoni è il primo sindaco a lasciare il Pd per passare a Italia Viva

Sarzana - Val di Magra - Massimo Bertoni, primo cittadino di Vezzano dalla scorsa primavera, è il primo sindaco di Italia Viva dello Spezzino. Renziano della primissima ora, tesserato Pd fin dalla nascita del partito, in precedenza esponente di Dc, Popolari e Margherita, Bertoni ha annunciato la sua decisione ieri sera al direttivo del circolo vezzanese. In consiglio comunale avrà due compagni di partito: i consiglieri Roberto Maldini e Daniele Tintori, i quali, come il sindaco, hanno deciso di aderire al nuovo soggetto politico lasciato da Matteo Renzi. Medesimo passaggio ha riguardato tre ormai ex membri del direttivo Pd vezzanese: Catia Bassi (che era responsabile economica), l'ex consigliere comunale Adolfo Pucci, l'ex vice sindaco Paolo Saccomani. Ha qualche giorno in più invece l'adesione a Italia Viva da parte di Giordano Tognoni, anche lui ex direttivo Dem.



“A livello di amministrazione comunale credo proprio non ci saranno cambiamenti – spiega il sindaco Bertoni a CDS -, Italia Viva si muove nell'ambito del centrosinistra che è ben rappresentato dalla lista Vezzano Democratica, con cui abbiamo vinto le elezioni. Siamo una squadra coesa e giovani, che con passione vuole continuare a lavorare e a migliorarsi”. Continua Bertoni: “Non ripudio la mia storia nel Partito democratico, anzi spero che il Pd sia il primo alleato di Italia viva. Se ho fatto questa scelta spinto o in qualche modo forzato? Assolutamente no: ho seguito coerentemente il mio pensiero, convinto che Renzi sia l'unico in grado di arginare lo strapotere politico e culturale delle destre”. Alle porta la nascita del Comitato Italia Viva di Vezzano (che con ogni probabilità si chiamerà Vezzano Viva). “Vedremo se ci saranno adesioni da altre forze politiche e dalla società civile”, conclude il sindaco.





