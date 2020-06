Bertoni: "Digestore va ridiscusso, Regione smetta di nascondersi"

Sarzana - Val di Magra - “Dalle previsioni autoreferenziali della Regione Liguria non possiamo far altro che prendere atto della volontà loro di trasformare il nostro territorio nel ricettacolo dei rifiuti di metà regione proprio perché non c'è coerenza fra le scelte espresse nel piano d'ambito regionale per la gestione dei rifiuti e il progetto presentatoci”. Così, in una lettera ai concittadini, il sindaco di Vezzano Ligure Massimo Bertoni, reduce dalla partecipazione alla conferenza dei servizi tenutasi giovedì scorso.



“Hanno partecipato alla riunione - continua il sindaco nella lettera, inviata anche a nome della giunta - insieme a me il vicesindaco Simone Regoli, l'assessore all'Urbanistica Sabrina Flotta, il responsabile dell'area Urbanistica Roberto Bologna, il responsabile dell'area Ambiente Alessandro Cecchini ed i nostri consulenti esterni Stefano Cobai (società Bioener Spa) ed Enzo Favoino (Scuola Agraria del Parco di Monza). Abbiamo deciso di nominare dei consulenti specializzati nella costruzione e gestione di impianti di trattamento della FORSU proprio per garantire, con le loro conoscenze, il massimo della sicurezza e della tutela ambientale proprio in questa fase di progettazione e discussione dell'impianto proposto dalla società RECOS Spa”.



“Durante la riunione – si legge ancora - abbiamo confermato la nostra contrarietà alla realizzazione dell'impianto nel nostro territorio in quanto, oltre a ribadire quanto espresso con nota inviata alla Regione Liguria nel in data 11 Luglio 2019, riteniamo sia imprescindibile, allo stato attuale, una valutazione strategica ambientale che discuta della localizzazione dell'impianto e anche del suo dimensionamento. Ad oggi infatti, dalle previsioni autoreferenziali della Regione Liguria, non possiamo far altro che prendere atto della volontà loro di trasformare il nostro territorio nel ricettacolo dei rifiuti di metà regione proprio perché non c'è coerenza fra le scelte espresse nel piano d'ambito regionale per la gestione dei rifiuti e il progetto presentatoci. Riteniamo inoltre che il progetto debba essere ridiscusso proprio in rapporto alle quantità di fabbisogno provinciale spezzino della Forsu, in quanto, senza discussione strategica non riteniamo sia giusto che il nostro territorio si debba far carico dello smaltimento di rifiuti provenienti da altra provincia”.



“Abbiamo, con orgoglio, tenuto finora un atteggiamento istituzionale e responsabile - conclude il primo cittadino - proprio perché sappiamo che il tema della gestione dei rifiuti sia strategico e fondamentale per il futuro di tutti i cittadini e chiediamo che, altrettanto, ci vengano date risposte precise e puntuali dall'Amministrazione Regionale senza più nascondersi dietro “fantomatiche” motivazioni tecniche/amministrative bensì spiegandoci le vere ragioni politiche”.