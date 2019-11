Benifei: "Creare lavoro e sostenere l'impresa priorità della politica seria"

Sarzana - Val di Magra - L'Europarlamentare spezzino Brando Benifei, Capodelegazione del PD al Parlamento Europeo, ha visitato questa mattina il "Cambiamenti Work Festival", un evento culturale sui temi del lavoro organizzato dal Comune di Santo Stefano Magra, in collaborazione con Confcommercio, presso le ex Ceramiche Vaccari.

Ideatrice del Progetto è la Dott.ssa Giorgia Caporilli, esperta Consulente del lavoro di Confcommercio.

L'On. Benifei è intervenuto al workshop sull'impresa, curato dal ricercatore ed ex manager Alberto Caruana e indirizzato alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori. Insieme alla Sindaca di Santo Stefano Paola Sisti, alla Dott.ssa Caporilli e al Vicepresidente di Confcommercio Sergio Camaiora, l'Onorevole ha poi visitato la mostra fotografica "Luoghi e volti del lavoro", curata da Enrico Amici, e la mostra di pittura a cura delle associazioni La Fenice e San Martino di Durasca.



"Un momento interessantissimo di approfondimento, di confronto e di arte incentrato sul tema del lavoro, che è il pilastro della nostra Repubblica, come ci ricorda il primo articolo della Costituzione", dichiara Benifei, che prosegue: "Dopo la lunga crisi mondiale degli ultimi dieci anni, si pone al centro dell'agenda di una politica che non vive di soli slogan il tema della creazione di nuova occupazione, del contrasto alla disoccupazione, della garanzia di sicurezza e di diritti certi ai lavoratori dei comparti tradizionali e di quelli emergenti come il digitale, della necessaria formazione permanente, del sostegno all'impresa e della riduzione del carico fiscale sul lavoro. Come Parlamento Europeo, in questi anni, abbiamo messo in campo misure importanti, ma dobbiamo fare di più e meglio.

Ringrazio il Comune di Santo Stefano e Confcommercio per aver costruito questo spazio che dà la giusta centralità al ruolo essenziale che i lavoratori e le imprese rivestono per il futuro del Paese".