Bellegoni (Pci): “Consiglio comunale prenda provvedimenti nei confronti di Iacopi”

Sarzana - Val di Magra - "Il Consigliere comunale di Sarzana Emilio Iacopi, dopo aver partecipato poche ore prima allo sproloquio dell’amico Fabio Cenerini, Consigliere Comunale della Spezia, non poteva certo non offrire un proprio “exploit” in occasione del 25 Aprile con un vergognoso post su Facebook riguardante un cecchino pronto a sparare a chi canta “Bella Ciao” poi prontamente cancellato come da suo stile di “leone da tastiera”.



È intollerabile che a Sarzana, città medaglia d'argento al valore militare per il grande contributo della sua popolazione alla lotta partigiana ed alla liberazione dal Nazifascismo ci sia un consigliere comunale, che attacca in modo becero la cultura antifascista della città e chi ha dato la vita per la nostra libertà! Quando a condividere certe stupidaggini non è solo un esponente politico ma anche una persona che, per professione, indossa o indossava la divisa, il fatto è ancora più grave e non possiamo restare indifferenti.



I nostri eroi Partigiani che meritano rispetto e riconoscenza, hanno combattuto anche per la sua libertà di esprimere, oggi, liberamente, aberranti opinioni. Certe immagini, certe dichiarazioni vanno però ben oltre la libertà di espressione tutelata dalla Costituzione. Una Costituzione nata nelle montagne dove caddero i Partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Una Costituzione che richiede rispetto per le istituzioni; rispetto che, anche in questo caso, come in passato, è venuto gravemente a mancare.



Dal suo insediamento questa Amministrazione a trazione fascio/leghista ha spesso superato i limiti della decenza con derive sempre più disgustose, adesso basta. I Sarzanesi che hanno un minimo di coscienza non possono continuare a vergognarsi per la propria città che passa alle cronache per lo squallore di certi personaggi che la rappresentano e di certi episodi che cancellano anni di educazione politica, di storia, di educazione civica, di educazione alla Costituzione.



Ricordando al Sindaco, Cristina Ponzanelli, che l’Antifascismo non è di tutti come scrive nei suoi post ma solo di chi si riconosce in certi valori che hanno animato la lotta per la Liberazione e sicuramente non dei fascisti e dei leghisti presenti in buona parte nella sua amministrazione, chiedo, a nome del mio Partito e di tutti i Sarzanesi che fanno dell’Antifascismo un valore imprescindibile, seri e immediati provvedimenti da parte sua e del Consiglio Comunale nei confronti del Consigliere Iacopi nel rispetto del valore civile che Sarzana ed i suoi abitanti hanno conseguito negli anni".



Matteo Bellegoni

PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Segretario regionale della Liguria