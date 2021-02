Baudone non diffamò Spilamberti, per il giudice fu "critica politica"

Sarzana - Val di Magra - A distanza di due anni si è conclusa con l'archiviazione del procedimento da parte del Gip della Spezia la vicenda che a fine gennaio 2019 aveva coinvolto l'ex assessore sarzanese Massimo Baudone e il consigliere comunale Luca Spilamberti (nella Lega all'epoca dei fatti).

Tutto era partito da un post pubblicato su Facebook dall'ex amministratore nel quale compariva una foto dei lager nazisti e il testo di un'interpellanza sui circoli Arci presentata dall'esponente di maggioranza il quale, ritenendo l'accostamento lesivo della propria reputazione, aveva provveduto a sporgere querela per diffamazione.

Il giudice per le indagini preliminari, respingendo l'opposizione dello stesso all'archiviazione, ha invece ritenuto che “non sarebbero stati travalicati i limiti dell'esercizio del diritto di critica, posto che le espressioni utilizzate, ancorché di aspra condanna, non si risolverebbero in un gratuito e deliberato attacco alla persona, bensì rimarrebbero confinate all'atto politico”.

Per il giudice quindi Baudone – difeso dall'avvocato Daniele Castagna- ha “voluto esprimere una forte condanna nei confronti di una specifica iniziativa politica senza sconfinare in un'invettiva personale offensiva e ingiuriosa”.