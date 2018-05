Baudone: "Ci danno degli incapaci e non tagliano nemmeno l'erba nell'ex colonia Olivetti"

Sarzana - Val di Magra - “Visto che Toti, Giampedrone e Ponzanelli spesso ci definiscono “incapaci” e non in grado tutelare il patrimonio pubblico e il territorio, mi è venuto spontaneo postare qualche foto dell'ex Colonia Olivetti di Marinella”. Così l'assessore uscente Massimo Baudone che sulla propria pagina Facebook ha pubblicato diverse immagini della struttura del litorale da tempo abbandonata. “La proprietaria come noto è Arte, società della Regione Liguria, e sono ben visibili erba alta, rifiuti, degrado e abbandono. Basterebbe per tenere pulito e tagliare l'erba. In tre anni la Giunta regionale è riuscita a far fare un solo sfalcio dell’erba e, per fare ciò venne quasi tutta la giunta in pompa magna a Marinella due anni fa. Cari Toti, Giampedrone E Ponzanelli, prima di dire che siamo degli incapaci, guardatevi bene le foto e magari provvedete a far pulire la Colonia e il suo giardino”.