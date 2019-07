Baudone: "Cellulare riconsegnato, Torri si informi"

Sarzana - Val di Magra - L'ex sindaco di Sarzana Alessio Cavarra ha chiesto una smentita all'assessore Stefano Torri in merito a quanto affermato nel corso del consiglio comunale sulla riconsegna dei cellulari in uso alla precedente amministrazione (QUI).

Dopo Elisabetta Ravecca invece anche un altro ex membro della giunta Cavarra, Massimo Baudone ci tiene a precisare: “Mi ero ripromesso di non parlare e di non rispondere più in merito alle vicende della politica sarzanese ma quando ho letto che la precedente Giunta, di cui io ho fatto parte, non avrebbe riconsegnato i telefoni cellulari di servizio, non ho potuto più stare in silenzio. Consiglio vivamente all’assessore Torri di informarsi prima di dare delle risposte in Consiglio comunale e fare gravi affermazioni nei confronti di altre persone, perché oltre a fare brutte figure, si rischia pure di essere querelati.

Infatti il sottoscritto ha riconsegnato il proprio cellulare di servizio in data 28 giugno 2018 con lettera di protocollo n° 26770, facilmente rintracciabile anche dall’assessore Torri. E’ una sterile polemica quella dei telefonini di servizio che penso interessi poco ai cittadini. Per quanto mi riguarda il telefono di servizio l’ho sempre utilizzato nel rispetto delle regole e per ragioni di servizio, avendo da sempre il mio cellulare privato! Voglio anche ricordare all’assessore Torri che la Giunta Cavarra è stata quella che ha tolto i pass per gli amministratori del Comune e qual si voglia ogni altro “privilegio” nei confronti dei membri della giunta in particolare modo.

Invece di fare sterili polemiche consiglio a questa giunta di iniziare a fare qualcosa per la città che è desolatamente vuota anche in un periodo come questo in cui dovrebbe al contrario richiamare turisti. Capisco che l’assessore Torri non avrà avuto il tempo di approfondire la risposta che ha dato all’interrogazione in Consiglio comunale, perché troppo impegnato in quell’opera faraonica ed imponente che è la” rotonda” di piazza San Giorgio”.