Battistini e Michelucci: "Digestore, dove sono finiti Costa e Giampedrone?"

I consiglieri regionali di opposizione all'iniziativa tenutasi a Santo Stefano: "Governare significa assumersi responsabilità".

Sarzana - Val di Magra - C'erano anche i consiglieri regionali Battistini (Rete a sinistra - Liberamente Liguria) e Michelucci (Pd) oggi pomeriggio all'iniziativa a tema biodigestore organizzata a Santo Stefano. "Siamo certamente a favore della chiusura del ciclo dei rifiuti - commentano a margine dell'evento con una nota congiunta - e di investimenti su adeguata impiantistica. Esiste un Piano provinciale che, a detta dell'assessore Giampedrone, prevede più opzioni in merito al luogo di realizzazione del biodigestore. Fino ad oggi la Regione ha rifiutato di assumersi le sue responsabilità in merito alla scelta rimpallandole sui tecnici o altri enti coinvolti. Avremo avuto il piacere di vedere l'assessore o il consigliere Costa all'assemblea di questo pomeriggio del comitato biodigestore soprattutto dopo il no delle loro formazioni politiche in consiglio comunale a Santo Stefano. Dove sono finiti? Si assumano la responsabilità di una scelta che spetta alla Regione perché questo vuol dire governare. Se invece si gioca a rimpiattino come sta avvenendo negli ultimi mesi si finisce per prendere solo in giro i cittadini. Nell'ottica di questa chiarezza occorre un percorso partecipato per la realizzazione del biodigestore spezzino. Inchiesta pubblica e valutazione di impatto sanitario sono per noi passaggi ineludibili. Il coinvolgimento della popolazione è fondamentale”.