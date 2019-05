Battistini: "Ruggia chiacchierone su biodigestore, le parole non bastano"

Sarzana - Val di Magra - Intervento di Francesco Battistini, consigliere regionale Italia in Comune



L’unica disperazione io la leggo nelle parole del candidato della Lega di Vezzano: Jacopo Ruggia. Non mi sono mai innamorato di un partito o di un simbolo, specie quando questi tradiscono ciò che avrebbero dovuto rappresentare. Io sono semplicemente fedele a valori, idee e ideali. Non devo dare risposte per altri partiti che non sono il mio.

Il Partito Democratico saprà ben rispondere alle critiche risibili che Ruggia gli muove.

Tralasciando le sciocchezze siamo contenti che la Lega vezzanese abbia copiato integralmente la nostra proposta sulla questione: ritiro immediato da parte della Giunta regionale della delibera in cui viene indetta un’inchiesta pubblica, svincolata da ogni procedimento; avvio della Valutazione Ambientale Strategica per la variazione del Piano rifiuti.

I fatti però dimostrano che le dichiarazioni di Ruggia siano solo una presa in giro da campagna elettorale di basso livello. A meno che il candidato sindaco leghista non dimostri che il suo partito, che governa la Regione, abbia fatto ciò che lui dichiara.

La sfida che lancio ai chiacchieroni politici come Ruggia è questa: dimostrate con le azioni ciò che dite a parole. Attendiamo, naturalmente prima del 26 maggio.