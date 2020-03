Battistini: "Oncologia a Sarzana non può chiudere"

Sarzana - Val di Magra - L'Oncologia di Sarzana non può e non deve chiudere.

Il bacino di utenza che fino ad oggi ha fatto riferimento all'Ospedale San Bartolomeo deve rimanere in Val di Magra.

È una questione di sicurezza e di buon senso per tutti.

Ai pazienti che stanno affrontando una chemioterapia, con tutti i disagi fisici e psicologici che porta con sé, non possiamo chiedere inutili, lunghi e faticosi spostamenti.

Essere sottoposti ad una chemioterapia è debilitante.

Per questo l'invito che faccio al Commissario straordinario di ASL5, la dottoressa Troiano, è quello di allestire l'oncologia alla Casa della Salute di Sarzana.

In quei locali, in cui, peraltro, recentemente è stata eseguita la disinfezione, possono essere spostati tutti i servizi oncologici per la Val di Magra.

In totale sicurezza, dal punto di vista del Covid19.

La richiesta è dunque quella di organizzare subito un trasloco delle poltrone per le infusioni dei farmaci antiblastici endovenosi. È necessario eseguire al "vecchio ospedale" di Sarzana le visite, il supporto psico-oncologico e le debite analisi del sangue.

Il mio appello è, quindi, rivolto anche all'Amministrazione comunale di Sarzana, e in particolare al Sindaco Ponzanelli, ma anche a tutti i sindaci della vallata del Magra in modo che assumano una posizione che possa tutelare i nostri concittadini.

In questo momento è necessario fare scelte che tutelino, il più possibile, pazienti e operatori sanitari.



Francesco Battistini

Consigliere regionale

Italia in comune/Linea Condivisa