Battistini: "La Asl perde i pezzi, ma Ponzanelli e Peracchini non dicono nulla"

Sarzana - Val di Magra - "Il vicesindaco Eretta non si smentisce mai, continua, come molti del suo partito, a parlare a sproposito, con l’aggravante che non si capisce se lo faccia come professionista della sanità o come amministratore neofita della politica. Sulle dimissioni del dottor Brizzi dalla radiologia non è stato in grado di dire nulla di serio. La verità è che l'ospedale di Sarzana, come del resto quello della Spezia, continua a perdere pezzi in risorse umane, servizi e professionalità. L'amministrazione guidata dal sindaco Ponzanelli non è in grado di proferir parola e la stessa cosa vale per il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. La loro autonomia di pensiero e di azione, rispetto alle decisioni di Toti imposte da Genova, sono pari a zero". Così Francesco Battistini, consigliere regionale di Italia in Comune/Linea Condivisa, commenta quanto sta accadendo all'interno della Asl 5.



"In Asl 5 a fuggire non sono più soltanto i pazienti, alla ricerca di una sanità più efficiente, ma anche i medici. Questo perché sul nostro territorio manca una programmazione seria tarata sui bisogni dei cittadini. La dirigenza opera sempre in costante emergenza e le scelte, schizofreniche, spesso penalizzano proprio quelle eccellenze che invece andrebbero valorizzate, come Rosemberg e Brizzi della Radiologia o lo stesso Bianchi che dirigeva la Chirurgia 2 di Sarzana, senza dimenticare la punta di diamante Berti, della Chirurgia spezzina. La condizione strutturale del Sant'Andrea, poi, è sotto gli occhi di tutti e il nuovo Felettino, opera di cui avremmo urgente necessità, a un anno dalla data di prevista consegna è invece ancora un progetto mai nato. Bene ha fatto il primo cittadino di Bolano, Alberto Battilani, ad alzare la voce e chiedere una conferenza dei sindaci. Facciamo appello, dunque, a tutti i sindaci della provincia affinché si schierino pubblicamente a favore degli interessi della loro comunità. Chi è indipendente da Toti deve far sentire la propria voce perché la salute dei propri concittadini deve essere una priorità assoluta. Non è più possibile proseguire su questa strada. In Consiglio regionale continueremo a fare la nostra parte ma abbiamo bisogno del supporto del territorio, dei Sindaci e di tutti i cittadini spezzini", conclude Battistini.