Battistini: "Forse Regione non agisce per delegittimare il Parco"

Sarzana - Val di Magra - Intervento di Francesco Battistini, consigliere regionale Italia in Comune/Linea Condivisa



Difficile, per noi, non condividere le considerazioni del Presidente Tedeschi circa mancanza di visione regionale sui problemi del Parco.

Una mancanza di visione che, per altro, e’ il tema dominante di questi 4 anni di amministrazione Toti e che continuiamo a sperimentare in quasi tutti i campi dell’attivita’ di competenza della Regione.

Per quanto riguarda, per esempio, l’ambiente e il Parco Montemarcello Magra Vara, una delle prime nostre battaglie fu la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica delle discariche che, negli anni, e ben prima dell’istituzione dell’Ente, avevano occupato le rive del Magra, deturpandole e contaminando, inevitabilmente, l’ecosistema.

Ancora oggi, a distanza di quasi 4 anni da quel nostro intervento, per altro condiviso dalla maggioranza, nulla e’ stato fatto.

Ci sorge quindi un dubbio: sul Parco c’e’ solo un problema di mancanza di visione oppure, quando le forze di minoranza costringono a superare questa miopia politico-amministrativa, c’e’ la scelta deliberata di non agire per poter sostenere una tesi volta a delegittimarne l’azione per eliminarlo?

Condividiamo quindi la necessita’ del piano strategico Regionale, per la realizzazione e riambientalizzazione del Parco, proposto dal Presidente Tedeschi e continueremo, con questo obiettivo, la nostra battaglia in Consiglio Regionale.



Francesco Battistini

Consigliere Regionale

Italia in Comune/Linea Condivisa