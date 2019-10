Battistini: "Con Tedeschi la Regione applica uno schema già visto: chi non è fedele diventa nemico"

Sarzana - Val di Magra - "Lo scontro, tutto politico e molto poco nel merito degli argomenti, tra il Presidente del Parco Montemarcello-Magra-Vara e amministratori, a vario livello, della destra, regala un quadro piuttosto chiaro della visione di questi ultimi. Tedeschi è un presidente di Parco che non ha paura di svolgere il suo ruolo come dovrebbe fare un buon dirigente: nella totale indipendenza politica. A Toti & Co. questo concetto disturba parecchio. L'attuale Giunta regionale lo ha già dimostrato, nel recente passato, nei confronti del Presidente del Collegio Sindacale di Asl 5 e oggi torna a riproporre lo stesso ragionamento grave e pericoloso: chi non si mostra fedele alla linea politica dettata da Piazza De Ferrari diventa un nemico da combattere, un incapace da sbeffeggiare e allontanare, un tecnico da destituire". Così Francesco Battistini commenta le ultime vicende legate allo scontro totale che si è verificato tra il presidente del Parco regionale e i vertici della Regione stessa.



"Questo - prosegue Battistini - perché al centrodestra interessa solo l'interesse politico e non la capacità di chi è chiamato a svolgere un compito per la comunità.

Tedeschi ha un solo scopo che è quello di fare gli interessi di un Parco regionale, quello di Montemarcello-Magra-Vara, importante ma con ancora molti, troppi, problemi ambientali da affrontare e risolvere... e con un bilancio che langue sempre più perché chi governa la Liguria non fa altro che tagliare, progressivamente e scientificamente.

Non penso che si possa liquidare la tutela del territorio o dell'ambiente col semplice concetto di ostruzionismo nei confronti dello sviluppo, come fa l'Assessore Giampedrone.

Lo dico chiaramente.

Né il Movimento 5 Stelle né Linea Condivisa e dunque la sinistra rappresentano il partito del No.

Rappresentiamo semplicemente un sì alternativo.

Una politica del fare, la nostra, che mira non al poco, maledetto e subito ma a un concetto di sviluppo di più ampio respiro, che sappia coniugare la difesa dell'ambiente con l'economia e dunque l'occupazione: quello sviluppo sostenibile che e’, da sempre, la linea guida della nostra visione.

Preoccupante e certamente fuori luogo, per concludere, la frase con cui Paoletti, sindaco di Lerici, prova a liquidare i dubbi di legittimità avanzati da Tedeschi.

Un sindaco che venga a conoscenza di questi dubbi dovrebbe, lui per primo, dissiparli, se e’ in grado di farlo, o farsi carico di verificarne la fondatezza e agire in prima persona a tutela anche dei cittadini che amministra".