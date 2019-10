Battistini: "Ampliamento del Parco sarebbe positivo"

Sarzana - Val di Magra - Cogliamo, in maniera positiva, la proposta di ampliare i confini del Parco Regionale di Montemarcello-Magra-Vara dando vita a un'area protetta che si estenda non più solo in Liguria ma che abbracci anche il tratto montano del fiume Magra, in Toscana. Senza, in tutto ciò, dimenticare l'area del torrente Parmignola in provincia di Massa-Carrara.

Per questo ci siamo interfacciati, già a partire dallo scorso anno, con la collega in Consiglio regionale a Firenze, Serena Spinelli che rappresenta MDP.

A nostro avviso la proposta però potrebbe essere ulteriormente ampliata, completata e coronata con quanto portato avanti dalla deputata di LeU Rossella Muroni. Sarebbe interessante, specie all'ombra del nuovo Governo, che ci vede assieme a PD e M5S protagonisti, sostenere l'idea di creare un Parco non più solo regionale o interregionale ma nazionale. In tale sede si potrebbe considerare di istituire un'area protetta che comprenda anche il delicato ecosistema delle Alpi Apuane.

Inutile poi nasconderci dietro un dito. L'attuale Parco regionale ha bisogno di risorse economiche ingenti che una nazionalizzazione potrebbe davvero garantire. Ci sono 43 discariche conosciute da caratterizzare e, dunque, bonificare. Inoltre esiste una scarsa cultura ambientale da combattere per stroncare definitivamente il pessimo costume di abbandonare i rifiuti nelle aree fluviali.

Insomma, coi colleghi del PD e del M5S possiamo aprire un dialogo e un confronto serio sull'argomento partendo dai punti che ci accomunano: la tutela ambientale, la difesa del territorio e delle sue specificità, la valorizzazione del paesaggio vista anche come opportunità economica per chi lo abita e lo vive.



Francesco Battistini

Consigliere regionale

Linea Condivisa - Italia in Comune