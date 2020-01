Battistini: “A Vezzano si agisca subito su criticità in zona Corea”

Sarzana - Val di Magra - La prevenzione degli eventi alluvionali, con le conseguenze che, ogni volta, ci troviamo poi a dover fronteggiare, e’ certamente una delle criticita’ che caratterizzano la nostra regione e, in particolare, le due valli principali della nostra Provincia. Per questo abbiamo sollecitato l’intervento dell’Assessore Giampedrone sull’allarme lanciato dal Sindaco Massimo Bertoni circa la situazione di rischio che si presenta, a causa dell’erosione del fiume, lungo la sponda sinistra del Magra, in prossimita’ della localita’ Corea di Vezzano Ligure.



Abbiamo chiesto di verificare quanto segnalato in corrispondenza della zona dei campi da calcio in localita’ Corea, dove la relazione, redatta dal tecnico comunale inviato dal Sindaco, ha segnalato appunto criticita’, che sono state prontamente comunicate a tutti gli Enti a vario titolo coinvolti.

Ma, soprattutto, abbiamo chiesto a Regione Liguria, quali siano le verifiche effettuate da questo Ente e quali le azioni previste in ottica di prevenzione di quegli eventi eventi, potenzialmente dannosi, a cui questo stato dei luoghi potrebbe dare adito.



La risposta e’ stata, invero, molto rapida e se, da un lato, parte della stessa e’ piuttosto ambigua, scaricando la competenza riguardo “gli interventi tesi a protezione di singoli beni”, dall’altro ci comunica che sarà cura della Regione “procedere quanto prima ad una verifica dello stato dei luoghi”.



Ne prendiamo atto con piacere e, naturalmente, ci aspettiamo che questa verifica abbia luogo in tempi rapidissimi, per procedere subito a eventuali azioni di prevenzione che i tecnici del Comune di Vezzano Ligure sembrano ritenere urgenti.



Francesco Battistini

Consigliere Regionale

Italia in comune/Linea Condivisa