Battifollo, Spilamberti (Lega): "Michelucci spieghi perché Pd non ha guardato bilanci"

Sarzana - Val di Magra - “Anziché parlare a vanvera di un’amministrazione che fa finalmente il suo dovere e controlla i bilanci di chi gestisce immobili pubblici, peraltro come da convenzione, Michelucci spieghi alla città perché un partito al governo dell’ente non ha guardato per cinque anni i bilanci dell’associazione Battifollo Oggi”. Il consigliere comunale della Lega Luca Spilamberti replica così alle affermazioni del consigliere regionale in merito al caso dei finanziamenti del centro sociale sarzanese.



“I suoi colleghi di partito del PD che hanno governato questa città – aggiunge - dicano perché non hanno mai controllato questi bilanci e questi fondi, che guarda caso hanno finanziato la campagna elettorale del loro compagno Michelucci. Il PD e la precedente amministrazione dicano subito se reputano normale che coi soldi che dovrebbero avere destinazione pubblica si finanzino campagne elettorali dei loro candidati. La vergogna senza precedenti è anche di un consigliere regionale che dichiara la normalità di un comportamento del genere e ancor peggio che la rivendichi. Dell’eventuale regolarità fiscali, contabili e penali si occuperanno le autorità competenti, non certo Michelucci con la sua ansia di autoassoluzione che si presenta in conferenza stampa con un avvocato né tantomeno noi. Resta l’indignazione per chi usa soldi, che dovrebbero essere investiti a favore di tutti i sarzanesi, per interessi privati e peggio per una campagna elettorale. Michelucci risparmi almeno certe dichiarazioni e Battifollo dica subito a chi sono andati i soldi del 2016 e 2017 giustificati con la legge che norma il finanziamento ai partiti. Sarzana è stanca”.