Barontini, il centrosinistra: "Pronti a ogni iniziativa politica, giudiziaria e di mobilitazione"

Sarzana - Val di Magra - Dinanzi al documento di tutte le forze cittadine di opposizione sulla vicenda del Centro Sociale Barontini la maggioranza sarzanese di destra - essendo del tutto priva di argomenti fondati di replica sul merito - aveva due possibilità: tacere pudicamente oppure 'buttarla in caciara'. Ha scelto la seconda strada.

Di fronte alle opposizioni unite che sono pronte a mettere in campo nuove ed energiche iniziative di mobilitazione della cittadinanza e di 'resistenza passiva' rispetto alle iniziative inadeguate ed ingrate dell'amministrazione contro chi ha gestito per decenni - con abnegazione ed onore - il Centro Sociale Barontini nell'esclusivo interesse degli anziani della città, la Destra sarzanese ha redatto un prolisso documento al solo fine di censurare una espressione metaforica o figurativa (come risulta dalle virgolette) - 'pulizia etnica' sulla pelle degli anziani - che le forze politiche firmatarie del documento hanno utilizzato per stigmatizzare l'evidente disegno della Destra di 'normalizzare' la gestione del Centro Sociale Barontini, a dispetto dei pregi oggettivi di quell'esperienza, una volta ritenuto di non poter esercitare un controllo ideologico e un condizionamento politico su persone dalla coscienza libera e con una propensione alla socialità che fa a pugni con l'egoismo sociale e l'individualismo esasperato predicati e praticati dai leaders della destra italiana.

Tutto il resto (la pantomima dell'indignazione, il tentativo di mettere in difficoltà i consiglieri di minoranza, il goffo disegno di dividere gli oppositori in buoni e cattivi, il grossolano bluff su una pretesa, inverosimile solidarietà verso l'Amministrazione di esponenti della minoranza) non merita neppure una parola di commento.

Tutti i Sarzanesi hanno ormai preso le misure a questa Destra pasticciona, inconcludente, litigiosa ed arrogante, e sperano che il 2023 arrivi prima che i danni risultino irreparabili.

Noi metteremo in campo ogni iniziativa, sul piano politico, amministrativo, giudiziario e di mobilitazione dell'opinione pubblica per evitare questa vergognosa ingiustizia.



Italia Viva

Partito Democratico

SiAmo Sarzana

Sarzana In Azione

Articolo Uno

Avanti Insieme

Circolo Pertini

Linea Condivisa

Partito Comunista Italiano

Sinistra Italiana