Banca Etica, il leghista Iacopi storce il naso. E per i rifiuti guarda a Lerici

Il capogruppo salviniano sulle partecipate vota con il resto della maggioranza. Ma mette i puntini sulle i.

Sarzana - Val di Magra - Non è infrequente che gli interventi di Emilio Iacopi, capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Sarzana, lascino il segno. E' successo anche ieri nel corso della discussione sulla revisione delle partecipate comunali. Per quanto le posizioni 'forti' dell'esponente del Carroccio non si siano tradotto in spaccatura alcuna al momento del voto, non sono certo passate inascoltate. Tra queste, il passaggio su Banca Etica, partecipata da Palazzo civico per lo zero virgola, verso la quale Iacopi ha espresso non pochi dubbi (condito dalla colorita definizione “banca dei comunisti”), e generali perplessità sulle “partecipate di scarsa rilevanza”, ritenendone preferibile la liquidazione delle quote comunali in queste società. In ogni caso, come detto, il capogruppo leghista, con naso dichiaratamente turato, ha votato insieme al resto della maggioranza la delibera che tra le varie cose prevede appunto il mantenimento della minuscola partecipazione in Banca Etica, realtà attenta a sociale, cooperazione internazionale, tutela ambientale e cultura.



Non solo, anche per quanto concerne il servizio rifiuti Iacopi ha espresso apprezzamento per quanto fatto dal Comune di Lerici, che ha venduto le quote di Acam Ambiente rifiutando di diventare socio dell'aggregato Acam-Iren e predisponendosi a indagare il mercato in cerca di un nuovo gestore per la spazzatura “per spendere meno e avere un servizio migliore”, come ha osservato l'esponente leghista, per il quale quindi sarebbe da valutare un'uscita dalla multiutility di recente nascita.