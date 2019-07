Balzi (Pd): "Grandi annunci sulla viabilità sarzanese ma nulla è cambiato"

Sarzana - Val di Magra - Molto rumore per nulla, prendendo a prestito la commedia di William Shakespeare, si potrebbe dire delle variazioni al sistema di viabilità che la Giunta sarzanese ha recentemente istituito. Variazioni annunciate con grande clamore, evidenziate come frutto di un approccio innovativo che unisce la soluzione dei problemi di viabilità a quelli della sicurezza.

Sarzana più Vivibile – La ZTL Cambia! Dal 15 giugno, cita la lettera inviata ai cittadini a firma dell’Assessore competente, “si perfezionerà la connotazione del centro storico, favorendo aggregazione e sicurezza”. I cardini di questo cambiamento: ridefinizione delle aree pedonali e ripristino del rigore nella gestione delle stesse per ottenere maggiore sicurezza, tutela dell’ambiente, rispetto del diritto al riposo e alla quiete pubblica. Qualche aspetto del nuovo assetto della viabilità, alla sua presentazione, sollevò critiche da parte di cittadini e addetti ai lavori che sottolinearono prontamente, al di là del mancato coinvolgimento del consiglio comunale e del metodo di elaborazione, la dubbiosa efficacia di alcune misure, il senso unico in Viale XXI luglio in particolare, ma su altre c’era una certa attesa nel vederle applicate e non un rifiuto preconcetto. Oggi, fine mese di giugno, qualcuno si è accorto di qualcosa? Cosa è cambiato per chi vive e lavora nell’area compresa nella ZTL? Ad un’osservazione empirica si presenta una città che pare indifferente agli sforzi dell’Amministrazione: mezzi per la movimentazione delle merci parcheggiati ovunque, sosta selvaggia, di giorno e di notte, di auto prive dei contrassegni per accedere al centro storico e rara presenza della polizia municipale. Finita l’epoca della propaganda ci si rende conto come governare una città o un paese non sia semplice: o si è capaci o non lo si è!



Molto rumore per nulla pare anche quello causato dalla consigliera della Lega che accusa le forze, oggi all’opposizione, di sostenere chi compie atti vandalici per mettere in difficoltà l’Amministrazione. Alla consigliera, per evitarle di cadere nel ridicolo, suggerirei di ripercorrere con la memoria l’epoca in cui l’allora opposizione, di cui presumibilmente faceva già parte, utilizzava episodi di microcriminalità e vandalismi per dimostrare, ricavandone un notevole consenso, come l’Amministrazione fosse incapace di risolvere i problemi della sicurezza. Oggi quel consenso rischia di venir meno e allora si tenta disperatamente di allontanare il sospetto di aver abusato della credulità popolare presentandosi come i salvatori della patria. Alla gentile consigliera ricordo una celebre frase di Abramo Lincoln: “Si possono ingannare poche persone per molto tempo o molte persone per poco tempo. Ma non si possono ingannare molte persone per molto tempo”.



Marco Balzi

Segretario PD Centro Storico di Sarzana