Balneatori, Sarzana popolare: "Portare scadenza concessioni a 2033"

Sarzana - Val di Magra - "Nell’attuale, devastante quadro di pandemia essi, come tante altre categorie commerciali, sono fortemente penalizzati dalle pessimistiche previsioni e dalle incertezze in vista della ormai imminente avvio della stagione estiva. Inoltre i balneatori, allo stato attuale, sanno che le loro concessioni scadranno il 31 dicembre 2020. Gli stessi sono consci che subiranno notevoli perdite economiche a causa della impossibilità di garantire gli stessi servizi offerti in passato ai clienti. Sara' infatti necessario ridurre il numero degli ombrelloni e dei lettini per assicurare il distanziamento sociale per l’intera stagione". Lo rileva in una nota il coordinamento di Sarzana popolare.



"I balneari, come tutti gli esercenti che hanno contatti con il pubblico - proseguono i gialloblù -, saranno costretti ad acquistare strumenti di distanziamento sociale, dispositivi a tutela della salute pubblica (mascherine, gel ed altro) e a praticare l'attività obbligatoria di sanificazione delle proprie strutture. Saranno quindi tenuti ad effettuare investimenti di fronte ad una evidente incertezza legata al loro futuro imprenditoriale. I balneari hanno, quindi, bisogno di ottenere i finanziamenti necessari per poter far fronte ai maggiori costi che dovranno affrontare a causa della pandemia. Difficilmente, però, gli Istituti di Credito potranno concedere finanziamenti o altri strumenti di credito stante la prossima scadenza delle concessioni demaniali (31.12.2020). Tale misero orizzonte temporale, congiuntamente ai presumibili ridotti incassi di questa stagione estiva indurranno le banche a negare o comunque a rendere più difficoltoso l’accesso al credito. L'attività svolta dai balneari è tuttavia un'attività indispensabile e preziosa per favorire ed incrementare il turismo del nostro territorio".



"Appare, pertanto, indifferibile da parte del Comune di Sarzana dare attuazione, attraverso una delibera di giunta, alla legge n. 145/2018 che, all' art. 1, commi 682-683 e 684, dispone un nuovo termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative alla data del 31 dicembre 2033. Resta aperto il tema delle spiagge libere al quale occorrerà dare un indirizzo, di concerto con le linee di programmazione regionale, così come resta la necessità di aprire un confronto con tutte le realtà commerciali del Comune e della Vallata del Magra così duramente colpite dall’emergenza in atto", concludono dal coordinamento di Sarzana popolare.