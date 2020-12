Avviato l'iter della proposta di legge per il Parco nazionale del Fiume Magra

Sarzana - Val di Magra - "E' stato avviato oggi in Commissione Ambiente alla Camera l’iter della mia proposta di legge per istituire il Parco nazionale del Fiume Magra. Un testo sottoscritto anche dall’onorevole Paita, che raccoglie la richiesta di superare l’attuale divisione tra Toscana e Liguria e di fare del Fiume Magra un Parco nazionale avanzata da Legambiente. Tutto al fine di una più efficace tutela del nostro patrimonio ambientale. Il Magra è a tutti gli effetti un bacino idrografico unitario, anche dal punto di vista della qualità ecologica e della biodiversità”. Lo afferma la vicepresidente della Commissione Ambiente Rossella Muroni, prima firmataria e relatrice della proposta di legge per l’istituzione del Parco nazionale del Fiume Magra.