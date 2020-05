Avidano e Spilamberti: "Pd fa emergere un tema che non c'è"

Sarzana - Val di Magra - “E' curioso che il Pd non pronunci in Consiglio Comunale una sillaba contro la costituzione del gruppo misto, affidando il giorno dopo all’intrepida Castagna l’ingrato compito di far emergere un tema che non c’è: evidentemente sono ben a conoscenza dell’impalpabilità assoluta di queste povere argomentazioni”. Maria Grazia Avidano e Luca Spilamberti in una nota replicano così al Partito Democratico (QUI), spiegando: “Se possiamo far star tranquilla la Castagna, a cui suggeriamo di coordinarsi più efficacemente col suo gruppo muto nelle sedi istituzionali su queste argute argomentazioni procedurali, chiameremo ufficialmente “misto” il nostro gruppo consiliare, così potrà dormire più serena. La ringraziamo comunque, perché per l’ennesima volta è testimone della bontà delle azioni della nostra amministrazione comunale, riuscendo a sfogare la sua ansia di emergere dall’anonimato solo e soltanto affidando le sue dichiarazioni a una tema che... non c’è”.



“Dopo i disastri degli scorsi decenni – concludono i due consiglieri del Gruppo Misto - a Sarzana c’è ancora tanto da lavorare, nonostante il Pd proprio non se ne accorga e si impegni soltanto a studiare al microscopio le dinamiche degli altri gruppi politici peraltro con pessimi risultati, e noi continueremo a farlo con buona pace loro”.