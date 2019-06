Avidano dopo il post sui vandalismi: "Resto ferma nella mia posizione"

Sarzana - Val di Magra - Dopo la discussione scatenata dal suo intervento in merito sui recenti atti di teppismo avvenuti nel centro di Sarzana (QUI), ieri sera la consigliera comunale della Lega Maria Grazia Avidano lasciando il gruppo “Il Muguno Sarzanese”, ha ribadito: “Resto ferma nella mia posizione che qualcosa non mi torna negli atti vandalici troppo frequenti. Vero che ci sono sempre stati e che dovremmo impegnarci in questo senso, però oltre ai nostri baldi giovani nostrani, guarda caso, da un anno a questa parte si sono affiancati altri personaggi nelle spedizioni notturne che hanno preso di mira locali del centro oltre che auto, mai successo prima con tale accanimento!”.

“Siccome non riesco a sdoppiarmi – ha aggiunto – sono sempre stata una mugugnatrice rompiscatole e ora sono consigliere comunale, capisco abbiate ragione quindi adeguandomi al mio ruolo istituzionale lascio questo gruppo così d'ora in poi ve la canterete e ve la suonerete tra di voi”.