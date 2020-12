Autovelox, Insieme per Ameglia: "L'autodifesa di Cadeddu è deboluccia"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo da Insieme per Ameglia e pubblichiamo: "Leggiamo la risposta del vice sindaco Cadeddu a proposito dell'autovelox (QUI) e ci tocca segnalare che: il vice sindaco confessa che l'autovelox era irregolare perché - parole sue - è stato messo a meno di un chilometro da un altro autovelox con limite di velocità diverso. E di chi è la colpa? Nostra? O Sua che ha le deleghe alla viabilità e alla polizia locale?. Se oggi c'è un solo autovelox non è certo per merito di Cadeddu che è stato costretto a spegnere quello che ha fortemente voluto perché illegittimo; la loro (la ex lista civica) hanno vinto le elezioni dicendo che avrebbero spento gli autovelox, non noi e invece ne hanno messo uno nuovo bidirezionale con cui hanno fatto migliaia di multe. Peccato che poi Prefetto e Giudice abbiano stabilito che quell'autovelox è irregolare, ma (sempre loro) hanno continuato scorrettamente a fare le multe anche quando l'irregolarità era già stata dichiarata. Proprio perché abbiamo esaminato le delibere abbiamo chiesto con un'interrogazione di elencare con precisione come hanno speso i proventi degli autovelox. Aspettiamo una risposta puntuale in consiglio comunale. Cadeddu che parla a noi di figuracce a proposito dell'autovelox è una barzelletta dopo tutte le figuracce che ha fatto per giustificare una scelta politica indifendibile.

Su una cosa però siamo d'accordo con Cadeddu: i cittadini non sono stupidi e comprendono le cose. E sulla vicenda dell'autovelox i concetti chiari sono due: il primo è che loro hanno vinto le elezioni sulla promessa che avrebbero spento gli autovelox e invece poi ne hanno addirittura acceso uno nuovo prendendo in tal modo in giro gli elettori; il secondo concetto è che sono talmente incapaci da non essere stati in grado nemmeno di mettere un autovelox a norma seguendo le procedure di legge, seminando figuracce epocali e facendo insorgere tanti cittadini, compresi alcuni (non pochi) loro elettori. E questo lo sa anche Cadeddu la cui autodifesa ci pare infatti deboluccia e poco convinta".