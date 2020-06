Asta deserta per la spiaggia per i disabili, PD: "Comune stanzi più fondi"

Sarzana - Val di Magra - Si è chiuso senza che siano arrivate offerte il procedimento ad evidenza pubblica del Comune di Sarzana per l'affidamento della spiaggia per disabili di Marinella. L'obiettivo dell'amministrazione era, come ogni anno, quello di promuovere interventi e servizi per la vita indipendente delle persone con bisogni speciali. Un percorso che potrebbe sbloccarsi positivamente a giorni ma che nel frattempo vede l'intervento critico del gruppo consiliare Pd che in una nota sottolinea: “Le spiagge libere, appena assegnate, a chi pare proprio non abbia il titolo idoneo previsto nel bando per poter partecipare, non sono l’unico disastro che si sta materializzando nella gestione degli arenili comunali da parte del governo cittadino”. I consiglieri Castagna e Lorenzini proseguono: “Il Comune dovrebbe avere a cuore le esigenze dei disabili e delle loro famiglie, invece oggi scopriamo con grande dispiacere che anche la spiaggia per disabili - da sempre voluta dalle amministrazioni di centro sinistra ad integrazione delle spiagge private, libere e attrezzate, è stata messa tardivamente a gara. Attraverso la procedura della progettazione partecipata si chiede al fornitore di garantire l’assistenza e l'attrezzatura con un contributo comunale lordo di soli seimila euro”.



“Facciamo presente – aggiungono - che nel corso degli anni il Comune ha sempre garantito le somme per aprire la suddetta spiaggia anche con cifre importanti. Ad esempio nell'ultimo bilancio 2018 per la spiaggia, antistante la scuola di Marinella, è stata impiegata la somma di 9.000 euro. Di più, la manutenzione e l’acquisto di nuove attrezzature spesso venivano effettuati con impiego di ulteriori risorse comunali. Invece in periodo di coronavirus nel quale semmai i costi per predisporre l’accesso e la fruizione in sicurezza sono in aumento, quale gestore può garantire l'assistenza alla balneazione e la sicurezza Covid con la misera cifra di seimila euro?. Pensiamo anche solo l'accesso ai servizi igienici e la loro igienizzazione, la sanificazione delle attrezzature dedicate al trasporto al mare, ecc. Si apprende infatti che le associazioni, da sempre impegnate per garantire l'assistenza in spiaggia, non riescono a garantire la sicurezza necessaria ed a partecipare al bando, che infatti risulta andato deserto. Al di là delle parole di circostanza, invitiamo l'amministrazione comunale a stanziare risorse adeguate e a dare avvio alla spiaggia di Marinella. Siamo già in ritardo e dopo mesi di “lockdown” i disabili e le loro famiglie abbisognano di quello spazio per poter vivere l'estate serenamente. Non rinunciamo a cuor leggero ad una eccellenza per cui Marinella ed il Comune di Sarzana sono conosciuti ed apprezzati in tutta la Liguria e non solo”.