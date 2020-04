Asl e Alisa disertano consiglio comunale di Sarzana, opposizione: "Vogliamo risposte"

Sarzana - Val di Magra - Nelle oltre dieci ore del consiglio comunale straordinario di Sarzana dedicato ieri al Covid-19 e al suo impatto - nono solo sanitario - sulla città, sono mancati gli interventi più attesi. Ovvero quelli di Alisa e Asl, convocate per fare il punto della situazione anche sul futuro della sanità locale, visto che fra quelli in discussione c'era anche un ordine del giorno del Pd risalente a novembre nuovamente rinviato anche ieri in attesa della partecipazione alla seduta di esponenti della sanità spezzina e ligure. Assente anche l'assessore regionale alla sanità Viale che martedì con una breve nota aveva anticipato al sindaco l'impossibilità sua – e di responsabili di Alisa – ad essere presenti “causa concomitante impegno”.



Una situazione stigmatizzata in particolare dall'opposizione, firmataria di diverse mozioni a tema Covid. “Viale chiede di essere prudenti ma io ho paura – ha affermato Giorgi (M5S) – le misure sanitarie prese a livello regionale non hanno permesso di tutelare al meglio la salute delle persone che in certi casi hanno paura ad andare in ospedale perché non c'è la suddivisione fra reparti sporchi e reparti puliti. Se non risolviamo il problema a livello sanitario è inutile parlare di ripresa del commercio”. Giorgi ha poi aggiunto: “Ci sono due circolari ministeriali, una del 29 febbraio e una del 1 marzo, che imponevano all'Asl di prendere determinati provvedimenti identificando una o più strutture da dedicare esclusivamente ai pazienti affetti da Covid. Il 25 marzo un'altra circolare del Ministero rimarcava questa richiesta ma l'Asl5 non ha pianificato né organizzato i ricoveri nonostante la struttura del San Bartolomeo ad esempio poteva essere utile in questo senso. A quanto ho appreso anche la Procura sta chiedendo ad Alisa perché non è stato allestito un ospedale per la gestione dell'emergenza. Avrei voluto chiede ad Asl perché non ha ottemperato a queste disposizioni del Ministero, come affronteremo una possibile nuova emergenza? Lasceremo di nuovo tutto sulle spalle di medici e infermieri? Non è sufficiente”.



“Da novembre chiediamo la presenza di Asl e Alisa per parlare di sanità – ha sottolineato Castagna (Pd) – un consiglio importante come il nostro doveva riuscire ad imporre la loro presenza. Vista la chiusura delle scuole il 23 febbraio la prima preoccupazione doveva essere quella della casa di riposo ma anche in Commissione affari sociali è emerso che fino alla seconda di marzo non è stato fatto nessun intervento o richiesto alcun protocollo specifico, ci sono cose che non tornano e andrebbero spiegate da Asl. I tamponi sono stati fatti in ritardo e non a tutti mentre alcuni sono stati persi. Anche sulla questione del 'reparto Covid' alla Sabbadini si sono persi 15-20 giorni e alla fine non si è fatto, Asl ha brancolato nel buio. Ci sono stati 21 infetti su 30 e questo significa che non tutto ha funzionato. Il modello lombardo in Liguria ha fallito”.

“Purtroppo la 'malattia' della sanità ligure non nasce oggi – ha osservato Mione – anche quando ero nel Pd avevo più volte segnalato queste problematiche e l'emergenza Covid ha fatto riemergere questa situazione. È preoccupante che la magistratura stia indagando sulla sanità e sulle case di riposo. Il modello imprenditoriale lombardo è stato un fallimento”.

La situazione della Sabbadini è stata definita “Molto critica” anche da Raschi (Italia Viva): “Sull'accertamento delle responsabilità sta già lavorando la magistratura ma nessuno di noi ha attribuito colpe al sindaco. Abbiamo sollevato criticità evidenti affinché Asl e Regione si attivassero. Sono sicuro che i tamponi non sono stati fatti a tutti gli operatori, ad esempio quelli delle cucine che non hanno nemmeno la possibilità di andare in bagno o cambiarsi in strutture adeguate”.



Nella sua relazione iniziale invece il sindaco Ponzanelli ha fatto il punto sulla situazione della casa di riposo e sui contagi in città, difendendo l'operato della giunta e di una risposta della città “piena di dignità e solidarietà” ad una emergenza storica. “In ogni istante – ha rimarcato – abbiamo chiesto garanzie per gli ospiti della Sabbadini, facendo in modo che i nostri anziani avessero le migliori cure e ancora oggi stiamo chiedendo interventi straordinari. Fin dall'inizio dell'emergenza Coopselios ha confermato l'attuazione di tutti i protocolli, alcuni addirittura in anticipo sui provvedimenti come la limitazione alle visite. Se, e quando riceverò risposte non convincenti – ha concluso – sarò la prima a puntare il dito o ad accompagnarvi in Procura se saprò di cose gestite male”.