Asl e Alisa disertano altro consiglio comunale, respinto odg opposizione

Sarzana - Val di Magra - Presentato la prima volta lo scorso 9 novembre e rinviato più volte, l'ordine del giorno del Partito Democratico sulla sanità è stato aggiornato, illustrato, discusso e bocciato nella seduta odierna del consiglio comunale di Sarzana alla quale si era aggiunta anche una mozione incidentale analoga presentata dal M5S. Consiglio disertato ancora una volta dai vertici della sanità locale e regionale, visto che da parte del commissario ASL5 Troiano, di Alisa e dell'assessore Viale sono pervenute al presidente Rampi dichiarazioni di “impedimento”, con la sola esponente della giunta Toti che si è detta disponibile ad un incontro futuro.

Come detto nonostante la condivisione sulla maggior parte degli argomenti proposti dai due gruppi di opposizione la maggioranza al termine del dibattito si è espressa negativamente, con la sola astensione di Mazzanti (Sarzana Popolare), ininfluente all'esito del voto (9 a 4) ma rilevante dal punto di vista politico. A nulla è servita anche una lunga riunione dei capigruppo proposta proprio dai popolari con Precetti, per cercare una convergenza che potesse portare alla stesura di un ordine del giorno comune da approvare all'unanimità. Apertura giudicata però tardiva dai presentatori dei due documenti che non hanno ritenuto di accettare le limature richieste dalla maggioranza per arrivare ad una piena condivisione.



L'ordine del giorno presentato da Castagna e Lorenzini, che chiedeva a giunta e sindaco di “mettere in atto ogni iniziativa politica e amministrativa per accelerare la ripresa ed il completamento del Nuovo Ospedale del Felettino” e di “adoperarsi per far si che l'ospedale di Sarzana, dato per scontato che resti di proprietà e gestione completamente pubblica, sia potenziato, aggiornato, riformulato nella mission” è stato infatti ritenuto troppo 'politico' e rigido nella parte riguardante l'eventuale apertura a collaborazioni con i privati. Stessa sorte toccata alla mozione di Giorgi che impegnava inoltre il sindaco a richiedere “la convocazione della conferenza dei sindaci per la “concertazione e cooperazione” nell'eventuale nuovo iter per la costruzione del nuovo ospedale del Felettino e l'attribuzione delle conseguenti “mission” dei singoli presidi ospedalieri”.

Contenuti come accennato in larga parte condivisi prima della capigruppo anche dalla maggioranza e dal sindaco che nel suo intervento ha rivendicato una maggiore centralità del San Bartolomeo anche a fronte del futuro incertissimo del nuovo ospedale spezzino.