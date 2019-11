Articolo poco chiaro per gli artisti di strada, regolamento ritirato

Sarzana - Val di Magra - Dovrà tornare in commissione Affari istituzionali per essere poi riproposto al consiglio comunale il regolamento per la disciplina della arti di strada ritirato nella seduta di ieri dopo alcune perplessità sollevate dall'opposizione. Una soluzione adottata – per motivi di regolamento non essendo subito emendabile – adottata con il voto favorevole di tutta l'assemblea con l'eccezione del sindaco e del presidente della commissione Luca Ponzanelli.



“Questo regolamento è doveroso e opportuno – aveva detto in apertura Cristina Ponzanelli – ed è volto ad incentivare l'arte di strada e ogni fenomeno artistico che si voglia declinare nelle strade, nelle piazze e nei luoghi tradizionalmente non deputati alle performance artistiche. Un regolamento semplice e formato di pochi articoli che va a sanare una lacuna della nostra città dove era assente. Sarà uno strumento di valorizzazione che non c'era”.



Il consigliere di Italia Viva Umberto Raschi ha però aperto il dibattito ponendo l'attenzione sui contenuti dell'articolo 8 che indica le “aree di interesse soggette a richiesta da parte degli artisti per il relativo utilizzo. Ai fini dell'assegnazione – recita il testo - gli uffici comunali terranno conto della cronologia delle richieste pervenute, garantendo l'alternanza di attività sonore, teatrali ed espressive. L'artista o il gruppo sono tenuti ad avere con sé per tutto il periodo di esercizio il documento di conferma dell'assegnazione della postazione”.



“Questo documento – ha osservato Raschi – nasce con intento di valorizzazione ma si risolve in qualcosa che sembra essere una forma repressiva dell'arte di strada. Non è chiaro quale sia l'ufficio competente per le richieste e non specifica se ci sia discrezionalità sulla concessione dell'autorizzazione. Non sono indicati i termini della richiesta e gli artisti, ad esempio nel fine settimana, non avrebbero certezza di trovare gli uffici aperti. Inoltre il testo è pressoché identico a quello di Genova ma è stata tolta la parte riguardante la costituzione di un tavolo permanente, forse perché la partecipazione non vi piace”.



Dal canto suo il capogruppo della Lista Toti Ponzanelli ha replicato: “Di correzioni ed emendamenti si poteva parlare in commissione senza venire qua a dire che larga parte del regolamento è sbagliata, questo mi lascia qualche dubbio. Non mi sembra negativo voler stabilire regole di convivenza che prima non c'erano per tutelare luoghi di culto, ospedali ed esercizi commerciali. Criticare questo regolamento sembra voler dire “continuate a fare attività abusivamente” e questo non è indirizzo positivo. Raschi proponga emendamenti, può essere più utile che portare critiche fini a se stesse”.



“Magari la città fosse piena di artisti di strada da dover fare anche un regolamento – ha criticato Mione (Sarzana per Sarzana) e non in questa tristezza di presenze inquietante. Il luogo degli emendamenti è il Consiglio Comunale non la Commissione, è qui che si discute, Raschi ha espresso un parere garbatamente facendo il suo dovere nella sede opportuna. Ha sollevato anche una questione giusta, è assurdo pensare che magari un signore che fa la Via Francigena raccogliendo qualche euro venga in Comune, in chissà quale ufficio, a chiedere uno spazio pubblico mettendosi in lista di attesa. È risibile anche la parte in cui prevedono autorizzazioni, per rendere snella e accogliente la città basterebbe dare alla Polizia Locale gli strumenti per intervenire quando si esubera. Sediamoci ad un tavolo – ha concluso - per modificare i punti oscuri”.