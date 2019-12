Articolo Uno: "Su Oss posizione di Peracchini propagandistica"

Sarzana - Val di Magra - Peracchini è il sindaco della città. Ma spesso prende posizioni esclusivamente propagandistiche quando è in difficoltà. Il sindaco ha invitato, nei giorni scorsi, i parlamentari spezzini a sostenere l'emendamento della senatrice Stefania Pucciarelli su: OSS (operatori sociosanitari).

Quello della senatrice era un emendamento, farlocco, sgangherato sia nel testo sia rispetto alle competenze che alle risorse previste. Emendamento solo propagandistico non concordato con nessuno e inevitabilmente bocciato. L'emendamento era solo una foglia di fico per coprire le responsabilità della giunta regionale, unico ente ad avere la competenza sul problema. Gli OSS svolgono servizi che la Giunta di destra Sandro Biasotti (2000-2005) ha buttato alla gestione esterna. L'attuale giunta regionale,viceversa, lo scorso anno si è proposta di riportare questi servizi, che svolgono gli OSS, alla gestione diretta dell' Asl5 spezzina. Ma noi diciamo: ma Toti e la Viale prima di decidere questa scelta non potevano studiare una soluzione preventiva per questi lavoratori, senza mettere a rischio il loro lavoro, dopo che per anni hanno contribuito a fare andare avanti la sanità? In un anno possibile che non abbiano trovato soluzioni?. Noi siamo per la gestione diretta dei servizi sociosanitari ma la priorità era garantire il lavoro a chi già lo svolgeva da anni. Il danno è fatto. Adesso la speranza è che il tavolo regionale voluto dalle opposizioni stabilisca la gestione in house di questi servizi sociosanitari. Speriamo.Noi ci battiamo per questo.



Luca Gazzano

Coordinatore Articolo Uno La Spezia