Articolo 1 Arcola: "Perplessi dal dibattito della sinistra sulle elezioni"

Sarzana - Val di Magra - Siamo decisamente perplessi e preoccupati e delusi del dibattito che vi è , e che vi è stato nella sinistra arcolana riguardo alle prossime, ed oramai imminenti, elezioni comunali. Si parla e si ipotizzano nomi di candidati a sindaco, senza collegarli al programma che si vuol realizzare. Questo metodo non ci appartiene, ci sentiamo molto distanti da tutto ciò; avremmo voluto invece affrontare un dibattito programmatico, a seguito del quale poi doveva emergere un programma, un progetto per la comunità arcolana, e anche, contestualmente le persone, candidato a sindaco compreso, che meglio erano in grado di declinarlo quel progetto lì, di spiegarlo, crederci e portarlo a compimento. Tutto ciò non è avvenuto. Non è quindi, più scontata la nostra partecipazione ed il nostro impegno alla lista del centrosinistra arcolano alle prossime elezioni. Dipenderà dalle cose che si vorranno fare e dalla credibilità del gruppo identificato a farle. Chiediamo una svolta che vada nella evidente direzione di una amministrazione che sappia realizzare e portare una maggiore qualità della vita per i cittadini arcolani: il blocco del traffico pesante lungo la via Aurelia, il bilancio partecipato e gli strumenti attivi di partecipazione della collettività, il PUC a consumo zero di territorio, un progetto serio di regimentazione delle acque, il NO senza se e ma al biodigestore di Boscalino, il recupero dei centri storici e delle aree industriali compromesse e la loro riconversione (a partire dalla ex-polveriera di Romito) diventano elementi senza i quali un nostro impegno all’interno della coalizione del centrosinistra arcolano alle prossime elezioni comunali non è percorribile.



Articolo 1 – Movimento Democratico Progressista di Arcola