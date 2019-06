Art.1 con i lavoratori Grancasa: "Scelte arroganti"

Sarzana - Val di Magra - Iero mattina una delegazione di Articolo Uno La Spezia (Moreno Veschi e Paolo Putrino) ha partecipato al presidio dei lavoratori della Grancasa di Sarzana coinvolti nello sciopero nazionale contro i 158 esuberi dichiarati dall'azienda "unilaterlalmente, senza confronto e senza percorsi che consentano ai lavoratori tempi e percorsi anche per individuare soluzioni alternative - incalzano da Art.1 -. Molti lavoratori e lavoratrici , alcuni dopo 20 o 30 anni di servizio si ritrovano senza futuro forse non tanto per una necessità di riduzione dei costi ma solo ai fini del tentativo di rendere più appetibile l eventuale vendita. Riteniamo certe scelte frutto di arroganza e irresponsabilità verso i lavoratori e le loro famiglie e per questo sosteniamo la loro lotta e l'azione sindacale in corso".