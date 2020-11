Arrivati i fondi per gli agricoltori, Zangani: "Sisti dovrebbe chiedere scusa"

Sarzana - Val di Magra - "Il mancato finanziamento di 1000euro agli agricoltori di Santo Stefano di Magra che percepiscono meno di 7000€ all'anno era dovuto al fatto che il nostro comune non era inserito nel elenco di quelli che ne avevano diritto. Il finanziamento era riconosciuto per la perdita di reddito dovuto al Covid 19". Così Angelo Zangani consigliere comunale del Gruppo Misto, che prosegue: "Il problema ha trovato soluzione, superando un'ingiustizia, in quanto il legislatore ha previsto prima l'inserimento del nostro comune tra gli aventi diritto, e successivamente i termini per presentare le domande di accesso per chi aveva diritto, l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità per presentare nuova domanda. Questo sana un'ingiustizia, la Sisti ad agosto non ha pensato di tutelare tutta la categoria ma bensì solo gli agricoltori iscritti ad una associazione sindacale, trascurando le altre. Nell'ultimo consiglio comunale che regolarmente si é svolto si é rifiutata di riportare il problema. Il fatto che il sottoscritto avesse sollevato il problema,la Sisti mi ha catalogato tra la categoria dei bugiardi, cioè tra quelli come lei che non riescono a dire la verità neppure quando si sbagliano. Per questo suo comportamento, di non aver tutelato ugualmente tutti i cittadini, come dovere di un sindaco, dovrebbe chiedere scusa, in modo particolare che era legato al Covid 19".