Arriva l'ex ministra Boschi, ci saranno anche Paita e Michelucci

Sarzana - Val di Magra - Sabato 30 novembre alle 16 a Sarzana, presso Sala della Repubblica, si terrà l’incontro di Italia Viva alla presenza dell’onorevole Maria Elena Boschi. Sarà l'occasione per discutere delle proposte del futuro del Paese e delle proposte di Italia Viva per far crescere l’economia e sbloccare le opere con il piano #Italiashock. A moderare l'iniziativa saranno Nicla Messora, capo gruppo di Italia Viva in consiglio comunale a Santo Stefano, e Andrea Antola, militante di Italia Viva e creatore di una lista civica che appoggiò fortemente l'elezione di Alessio Cavarra a sindaco. Con loro il capogruppo Italia Viva Regione Liguria Juri Michelucci e l'onorevole Raffaella Paita. Durante l'iniziativa sono previsti interventi di esponenti della società civile per dare un contributo alla discussione da punti di vista diversi rispetto alle esperienze e alle competenze di ognuno di loro.



Italia Viva Provincia della Spezia