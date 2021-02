Argini a Battifollo, Raschi (Iv): "Fondi importanti, ora cronoprogramma preciso"

Sarzana - Val di Magra - "La previsione di 5.8milioni di euro per la messa in sicurezza del Magra è un dato importante. Dal 2015 gli abitanti di Battifollo attendono notizie per la realizzazione dei nuovi argini, finalmente è arrivata la conferma delle risorse". Così il consigliere comunale di Italia Viva Umberto Raschi in merito ai fondi appena sbloccati per l'intervento nel tratto sarzanese del fiume.

"Ci vuole un cronoprogramma preciso e trasparente - sottolinea - che renda noti i tempi di realizzazione dell’opera, fermi all’ultima VAS e del quale non si è più avuto notizia. La popolazione attende risposte da troppo tempo, i cittadini dei due comuni di Arcola e Sarzana meritano pari dignità e i lavori devo procedere contestualmente su entrambe le sponde".