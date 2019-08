Area sgambamento cani a Santo Stefano, Ponzanelli chiede di iniziare i lavori

Sarzana - Val di Magra - Intervento di Francesco Ponzanelli, capogruppo 'Santo Stefano popolare'



La creazione di un’ area di sgambatura cani è sempre stato un problema molto sentito nel nostro paese per questo fin dall’inizio del mandato ci eravamo presi l’impegno di portare in consiglio comunale un O.dG. sul tema che potesse essere condiviso da tutti”.

Insieme ai consiglieri Alberto Monticelli e Pietro Serarcangeli la nostra proposta e’ stata votata all’ unanimità e tradotta in delibera (n°85) relativa alla “realizzazione e all’ individuazione di zona di 'sgambamento' per quadrupedi canini”.

Pensare aree di questo tipo, però, non significa soltanto pensare ai nostri cari animali, ma anche riqualificare zone o spazi verdi con panchine e fontane e nuovi alberi per valorizzare ancora di più le zone del nostro territorio, con la diretta conseguenza di scoraggiare il degrado”.

Inoltre con nostro sopralluogo insieme al tecnico del comune, abbiamo concordato l’ individuazione della zona per tale opera, e piu’ precisamente la zona del parco 2 giugno a Ponzano Madonnetta, risultata meglio servita per il trasporto, parcheggio e vicino alla pista ciclopedonale.

Tenendo presente che la delibera sopracitata è datata 15/11/2018

La stessa opera è stata messa nel bilancio di previsione e nel capitolo delle opere da realizzarsi.

Non comprendiamo perché tutto sia fermo.

Chiediamo l’immediata esecuzione dell’ opera, perchè già deliberata e un'assunzione di piena responsabilità verso i cittadini da parte del sindaco e dell’ assessore.

Noi faremo battaglia fuori e dentro il consiglio attraverso iniziative ,con l’aiuto di tutti i cittadini interessati e di buona volontà perché tale diritto sia finalmente realizzato.

Il nostro interesse è per i cittadini, la politica deve ascoltare, chi non ascolta, ha già perso in partenza.