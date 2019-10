Area cani a Sarzana, la maggioranza dice no alla proposta della Giorgi

Sarzana - Val di Magra - “Nel Dup (Documento unico di programmazione, ndr) è già prevista la realizzazione di un'area di sgambatura per i cani quindi questa sarebbe un doppione. Voteremo no”. La risposta del capogruppo della Lega Iacopi ha acceso l'ennesima scintilla nel consiglio comunale di Sarzana che ieri sera ha discusso la mozione presentata da Federica Giorgi (M5S) per l'individuazione di un nuovo spazio nel quale far scorrazzare gli amici a quattro zampe oltre a quella del Centroluna. Una proposta respinta però dalla maggioranza anche in fase di voto (11-6) proprio perché nel Documento unico di programmazione è previsto anche un nuovo spazio di sgambatura. “La sindaca ci critica quando 'non proponiamo niente' – ha replicato stizzita Giorgi – e quando lo facciamo votate contro sostenendo che c'era già, sembra di essere alle scuole elementari. Qui a quanto pare è tutto previsto ma non viene realizzato niente”.

Accuse respinte da Luca Ponzanelli (Lista Toti): “Dai toni sembra di essere già al quinto anno di legislatura, mi sembra che si faccia la rincorsa a presentare mozioni per incalzare l'amministrazione. L'area di sgambatura è già inserita nel programma e si farà, ma ormai manca solo la mozione sulla pace nel mondo”.



“Ci dia lei un manuale come su come fare l'opposizione – ha replicato ironicamente Mione (Sarzana per Sarzana) – volevate una politica di apertura e collaborazione ma alla prova del nove inciampate sempre come dei bimbi. Oggi Giorgi ha dato un buon esempio proponendo una cosa per tutti i cittadini che meritava di essere accolto anche da voi. Non so se arriverete alla fine della legislatura ma ancora un pochino vi dovremo sopportare”. “Non capisco la presa di posizione della maggioranza – ha osservato Casini (Italia Viva) – che avrebbe potuto approvare la mozione di Giorgi ricordando di aver già previsto la cosa. È chiaro che dovete votare contro anche ad una proposta che condividete e sposate in toto”. Precetti (Sarzana Popolare) ha però ricordato: “Da parte nostra non c'è opposizione in sé e per sé rispetto a quanto presentato da Giorgi, ma il Dup ha il suo peso e la sua valenza e avrebbe quindi potuto fare un'interpellanza all'assessore competente per avere tutte le risposte del caso”. Infine Castagna (Pd): “Potevate almeno motivare diversamente il voto contrario visto che la stessa cosa proposta da Giorgi è inserita anche nel vostro programma”.