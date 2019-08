Area Vaccari, Ponzanelli: "Criticità ambientali, ma si fanno spettacoli e consigli comunali"

Sarzana - Val di Magra - "Il 25 ottobre 2018 Arpal attraverso un sopralluogo e successive analisi ha certificato che le coperture contengono amianto’nella forma di “Crisotilo” e “crocidolite” quindi Eternit che versano in scadente stato di conservazione: questa è una parte di quanto scritto da Arpal nella nota trasmessa dalla Procura della Repubblica all’amministrazione di Santo Stefano di Magra il 12 luglio scorso". Lo dichiara Francesco Ponzanelli, capogruppo di Santo Stefano popolare.

"Noi - continua - non siamo sorpresi affatto di quello che viene ancora scritto in merito, cioè che si ritiene necessario provvedere urgentemente alla messa in sicurezza e/o eliminazione della copertura ancora in posto e allo smaltimento dei pezzi già caduti, che per loro natura sono considerati rifiuti pericolosi. Continuiamo a chiederci come è’ possibile che sia stato concesso un finanziamento ad un progetto su di un’area dove sorgevano diverse criticità ambientali? Chi ha verificato se l’area era a norma dal punto di vista della sicurezza ambientale prima di concedere il finanziamento? Come si è potuto continuare senza ritegno per la salute pubblica, promuovere e far continuare in questo sito iniziative culturali, dibattiti,manifestazioni con minori, possibilità di inserimento di aziende, e non di meno far lavorare gli uffici e naturalmente svolgere i propri consigli comunali? In aggiunta l’A.S.L 5 scrive che ha effettuato sopralluogo il 24/05/2019 in seguito al quale ha ritenuto necessaria e imprescindibile l’adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica [...] e la rigida delimitazione delle aree interessate. E la giunta cosa fa’? In una totale confusione delibera “Patrocinio e utilizzo opificio ex calibratura per evento teatrale del 14 Luglio 2019. Ma sanno quello che fanno? Vorremmo ricordare che l’amianto non ti avverte della sua pericolosità si disperde ovunque, le sue fibre volatilizzano nell’aria e i suoi componenti si sbriciolano diventando nocivi e letali per l’uomo. Questa grave situazione riguarda tutti e ripetiamo tutti, anche i cittadini che vi risiedono intorno", conclude l'esponente del centrodestra.