Arcola, totiani all'attacco: "Non sono i post che fanno il buon governo"

Sarzana - Val di Magra - “Tempo di bilancio ad Arcola, il primo della nuova Amministrazione Comunale di centrosinistra.

Da qualche giorno abbiamo preso visione della documentazione riguardante l'importante pratica e, a sorpresa, non abbiamo ravvisato niente di nuovo rispetto al passato, neanche in tempo emergenziale". Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali arcolani di Cambiamo, Valentina Massi, Brunella Righi e Gino Pavero. "Ci aspettavamo misure ben più vicine ai nostri concittadini - continuano -: lo spostamento della rata Tari al 5 giugno, di cui gli amministratori di questa Giunta si vantano, era stata proposta, nel consiglio comunale del 3.03 u.s dal consigliere di Cambiamo Gino Pavero durante la discussione delle rate di acconto e saldo Tari per l'anno di imposta 2020. Purtroppo constatiamo con dispiacere per la nostra comunità che il Vice Sindaco, nonché Assessore al Bilancio è più interessato ed indaffarato a fare uscite del suo partito Italia Viva mirate a criticare il governo regionale invece di trovare aiuti adeguati per i cittadini, attività commerciali, etc., del Comune in cui è a governare e di cui ha importanti poteri e strumenti. Ad oggi, l'unica azione intrapresa è stata quella di farsi pubblicità. Caro Tinfena, non sono i post o gli articoli di stampa ma il buon governo che fa la differenza".