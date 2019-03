Arcola, la società civile si mobilita per Tinfena candidato

Sarzana - Val di Magra - Dalla società civile arcolana arriva un appello per la candidatura a sindaco di Gianluca Tinfena in occasione delle prossime elezioni amministrative (che vedrà il centrodestra candidare il leghista Maurizio Gatti). Tra i nomi arcolani di supporto il dottor Mauro Biagioni, pediatra arcolano e medico missionario in Malawi, il dottor Lorenzo Cozzani, medico attivo nelle battaglie sulla sanità presidente di Sos Sanità Spezzina e nomi conosciuti e rappresentativi nel campo dei comitati, consulte, associazioni di volontariato, sportive e culturali e del mondo della scuola. Tra cui lo storico Giorgio Neri e l'unico partigiano arcolano ancora in vita Angelo Devoto.



Ecco l'appello:



In un momento di incertezza totale sulla condizione politica attuale del centro-sinistra siamo convinti che Arcola abbia bisogno di una persona dotata di tutte le qualità necessarie per svolgere il ruolo di Sindaco: credibilità, esperienza amministrativa, capacità politica, dedizione e senso di responsabilità.

In vista delle prossime elezioni di maggio riteniamo sia giusto puntare su un nome giovane, che abbia spirito di iniziativa e che veda la società da un punto di vista moderno.

Gianluca Tinfena è una persona che ha dimostrato la presenza sul territorio negli ultimi 5 anni da amministratore, mettendo a disposizione competenze e disponibilità per affrontare i problemi quotidiani dei cittadini del Comune di Arcola.

I miglioramenti evidenti su un tema importante come la raccolta differenziata dei rifiuti, il lavoro di bonifica delle discariche presenti da almeno 40 anni nell'area del fiume Magra, la lotta a chi abbandona rifiuti, il rinascere di manifestazioni culturali, sportive e aggregative nel territorio sono solo alcuni degli obiettivi che ha portato avanti in questi 5 anni da assessore con intraprendenza e spirito di iniziativa.

Oltre al percorso politico da assessore dove ha affrontato con il massimo impegno il suo compito, in questi anni ha avuto modo di crescere professionalmente raggiungendo risultati importanti dal punto di vista professionale con il conseguimento di un Master universitario in Pubblica Amministrazione e una borsa di studio conseguita alla Scuola Nazionale per Amministratori dell'ANCI.

Con queste premesse lanciamo un nostro appello alla candidatura di Gianluca Tinfena per continuare la crescita culturale e sociale della comunità arcolana



I firmatari:



-Mauro Biagioni, pediatra e medico missionario in Malawi

-Lorenzo Cozzani, medico e presidente Sos Sanità Spezzina

-Gaspare Caimi, Comitato Zona 3 Romito Magra

-Agostino Baroni, Comitato Zona 1 Arcola

-Rosaria Miletta, Comitato Zona 2 Termo Pianazze

-Marina Chiappini, Presidente Consulta Giovani

-Eleonora Scali, Vice-Presidente Consulta Donne

-Angelo Devoto, Partigiano

-Raffaele Sacchelli, Direttore Generale Arcola Basket

-Carlo Lorieri, Presidente Romito Calcio

-Giorgio Neri, professore e storico

-Sara Luciani, rappresentante scuola Ponte di Arcola

-Sarah Weber, rappresentante scuola Ressora

-Barbara Gandolfi, rappresentante scuola Baccano

-Adriana Peralta, insegnante scuola Arcola

-Marina D'Imporzano, catechista Parrocchia Romito Magra

-Valentina Renesto, musicista internazionale e insegnante

-Roberto Ercolini, ex dirigente cantieri navali

-Valeria Fiumi, Presidente Aidea Solidarietà

-Francesco Orlandi, Presidente Circolo Fotografico La Torre Termo