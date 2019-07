Arcola, il centrodestra attacca l'amministrazione: "Non fornisce i documenti per approfondire i temi"

Sarzana - Val di Magra - “Non è certamente un buon inizio di mandato quello che fin qui hanno intrapreso il sindaco di Arcola Monica Paganini e la sua giunta". Lo affermano i consiglieri dell’opposizione di centrodestra ‘Rialzati Arcola’.

"Ho inoltrato al protocollo il 1° luglio una richiesta di documentazione in merito alla strada Trebiano /Cerri: un argomento attuale, considerata anche la comunicazione del sindaco durante l'ultimo Consiglio Comunale su di una probabile riapertura a breve. Ebbene a distanza di ben 24 giorni nulla mi è ancora stato recapitato - dichiara il consigliere Righi -.

Per oggi è stata convocata la terza commissione Territorio con la trattazione di temi importanti quali: il centro commerciale di Romito, gli aggiornamenti sul biodigestore a Saliceti, gli efficientamenti dei plessi scolastici e il financing per la pubblica amministrazione. Ad oggi nessuna documentazione è ancora pervenuta! Conseguentemente e nostro malgrado ci troviamo a trattare argomenti importanti senza aver in alcun modo approfondito gli stessi.

Il medesimo concetto vale per la convocazione della commissione al bilancio, confermata per venerdì 26 prossimo. Attendiamo fiduciosi. Vorrà dire che le pratiche, semmai, sul filo di lana, ci vengano trasmesse, ce le studieremo la notte prima! I buoni propositi del sindaco Paganini all’inizio del suo mandato ove proclamava "Siete tutti consiglieri, sarò disponibile e aperta al dialogo con tutti, lavoreremo tutti insieme"... rimangono solo buoni propositi !

Poca considerazione dei consiglieri di opposizione come già manifestato recentemente, quando veniva eletto il presidente della commissione al Bilancio, scelto dalla stessa maggioranza e confermata al signor Binetti (presidente eletto)".

Concludendo, i consiglieri di centrodestra desiderano anticipare che non rimarranno "soggetti passivi calpestabili come zerbini".