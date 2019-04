Arcola, il Pci dice no alla Paganini: "Candidata inaccettabile per una lista di sinistra"

Sarzana - Val di Magra - "Anche ad Arcola, come in altri Comuni prossimi al voto, da parte del Pd e di altre forze politiche che non hanno perso il coraggio di chiudere certi accordi, nessuna volontà di costruire un progetto serio che possa garantire un percorso condiviso. A farla da padrone è ancora l’opportunismo che porta ad una candidatura come quella di Monica Paganini che, per sua storia personale e per quello che rappresenta, da Comunisti, non possiamo assolutamente considerare accettabile. Una candidatura che riteniamo non plausibile per una lista che intenda definirsi di sinistra. Non è questo il metodo, non sono queste le caratteristiche del candidato da cui la sinistra dovrebbe ripartire per dare una prospettiva agli Arcolani". Lo si legge in una nota del Partito comunista italiano.