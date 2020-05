Arcola, i consiglieri totiani: "La tassazione per i cittadini rimane al massimo"

Sarzana - Val di Magra - Consiglio comunale fiume, quello di Arcola di sabato 9 maggio. Otto ore di seduta in streaming dove tante sono state delibere affrontate tutte di carattere finanziario: aliquote Tari, Imu, Irpef, fino ad arrivare alla discussione del bilancio, il primo della nuova amministrazione.



"Non è cambiato niente: la tassazione è sempre al massimo!", affermano i consiglieri di opposizione del gruppo Cambiamo! con Toti.

"Abbiamo proposto ben 9 emendamenti - proseguono - nell'ottica di introdurre ulteriori agevolazioni e rateizzazioni per i cittadini e le attività produttive riguardo i tributi dovuti: ad esempio abolizione prima rata Tari per le attività ricettive, suolo pubblico gratis anche per i mesi di maggio e giugno, rateizzazione ulteriore della Tari per permettere ai cittadini di pagare agevolmente. Purtroppo sono stati tutti respinti.

Ne ha presentato uno anche chi governa (pratica insolita, seppur legittima) relativo alla possibilità per attività quali bar, ristoranti ecc.. di richiedere il raddoppio di suolo pubblico già occupato senza alcuna maggiorazione in aree di proprietà comunale situate nelle vicinanze dell'attività stessa : seppur con delle nostre osservazioni e dubbi - commentano Righi, Pavero e Massi - abbiamo votato a favore, dimostrando che le cose d'interesse comune travalicano demagogie e strenui difese a prescindere. Crediamo fortemente che in questo momento tutte le azioni volte a favorire la ripartenza il supporto di chi ha attività nel nostro Comune vada fortemente sostenuta.

Anche nell'ottica di creare un paese più accogliente dal punto di vista del decoro urbano, (che scarseggia dal punto di vista delle manutenzioni...) che sia attraente anche per chi è di passaggio. Sulle promesse della campagna elettorale e quei famosi 177 giorni (non c'era ancora l'emergenza coronavirus!) abbiamo sollevato non poche critiche.

Sul contenimento della spesa, sul personale (sarebbe opportuno assumere almeno un vigile in più e operai. Che fine ha fatto il baratto amministrativo?). Il turismo, anello in sofferenza, non solo in questo tempo, che nonostante le attività ricettive (agriturismi, b&b...) e le rinomate peculiarità territoriali e agricole pare essere fermo... Alla partecipazione a bandi. Nei nostri interventi abbiamo posto in evidenza almeno due fatti ambigui: l'inserimento nelle linee programmatiche di mandato l'individuazione di risorse pubblico-private per il recupero del Castello di Trebiano che, attenzione, non è di proprietà comunale e quindi dovrebbe prima essere acquistato (una volta..era di proprietà dell'Ente) e il non aver letto fra gli interventi previsti nel piano delle opere pubbliche del corrente anno circa l'adeguamento sismico della palestra "G. Rossa" per un importo di poco inferiore ai 327.000 euro che, come confermato dall'assessore competente, prenderanno avvio nel corrente mese di maggio. Incomprensibile. Sicuramente abbiamo dimenticato qualcosa...".



"Di certo - concludono i consiglieri di Cambiamo! con Toti - si conferma la solita linea della passata amministrazione. Tutto questo è altro ancora nel silenzio totale dei consiglieri comunali di maggioranza che una, una sola parola in otto ore non l'hanno spiaccicata, limitandosi unicamente all'alzata di mano".