Arcola, da Paganini un no forte e chiaro alla chiusura dei plessi scolastici e al biodigestore

Sarzana - Val di Magra - La scuola è uno dei punti fondamentali del programma di Monica Paganini e della lista Uniti per Arcola.

“Sulla scuola dobbiamo puntare le nostre energie migliori per riaffermarne la centralità, in termini di servizio e crescita culturale, richiedendo forte e chiara una varietà e sempre maggiore qualità dell’offerta formativa.”

La candidata a sindaco ribadisce un forte e chiaro no alla chiusura dei plessi scolastici. “Ogni scuola presente sul territorio arcolano deve restare aperta e attiva, – ribadisce la Paganini – sarà importante per il rilancio dell’offerta formativa costituire un ciclo di classi a tempo pieno della primaria all'interno del Comune al fine non solo di non perdere ulteriori iscrizioni, ma addirittura di richiamarne.” Tra le priorità della candidata a sindaco per Uniti per Arcola c’è anche il completamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici e degli spazi esterni scolastici comprese le palestre di Arcola capoluogo e Romito Magra, oltre al progetto del dopo scuola, di sostegno allo studio per ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.”



Intanto sabato 11 maggio alle 17 Monica Paganini e la squadra di Uniti per Arcola sarà all'Arci di Baccano per un'assemblea pubblica per ribadire un altro forte e chiaro no ambientale al biodigestore a Boscalino.